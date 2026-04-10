Bitcoin zuckt nicht mal, wenn die Inflation explodiert

Der US-Inflationswert schnellte im April 2026 auf 3,3 Prozent – der stärkste Anstieg seit 2021. Bitcoin interessierte das herzlich wenig, wie Coinzeitung berichtet. Kein Crash, kein Panikverkauf, nicht mal ein nervöses Zucken. Entweder hat der Markt gelernt, solche Nachrichten einzupreisen, bevor sie überhaupt erscheinen – oder das Narrativ vom „Inflations-Hedge Bitcoin“ ist inzwischen so tief verankert, dass Anleger einfach stoisch sitzenbleiben.

Gleichzeitig spielt sich bei den Bitcoin-Minern eine stille Paradoxie ab: Die Transaktionsgebühren sind auf nahezu null gesunken, während die Kosten für das Mining sich der 80.000-Dollar-Marke nähern. Eine Difficulty-Anpassung von etwa fünf Prozent nach unten steht bevor – was Minern etwas Luft verschaffen dürfte. Wer das Netzwerk sichert, tut es derzeit ohne nennenswerte Gebühreneinnahmen. Das Bitcoin-Protokoll reguliert sich trotzdem selbst, unbeeindruckt von Marktlage und Schlagzeilen.

Stablecoins im Supermarkt, Behörden auf Beutezug

MoonPay hat sich mit WalletConnect und Ingenico zusammengetan, um Stablecoin-Zahlungen im stationären Einzelhandel zu ermöglichen. Das klingt nach einem kleinen Schritt, ist aber ein Signal: Krypto wandert langsam aus dem Spekulationsbereich in den Alltag. Stablecoins bieten dabei die Stabilität des Euro oder Dollar – ohne die Kontroll- und Überwachungsinfrastruktur, die digitale Zentralbankwährungen mitbringen würden.

Weniger erfreulich für die Krypto-Branche: Die „Operation Atlantic“, eine gemeinsame US-britische Aktion zur Rückverfolgung gestohlener Kryptowährungen, hat Millionen eingefroren. Gegen Kriminelle ist das prinzipiell kein Einwand. Die Frage, die sich stellt: Wo hört die gezielte Strafverfolgung auf, und wo beginnt der strukturelle Zugriff auf jeden, der Krypto hält?

Japan reguliert, Trump-Token crasht

Japan bewegt sich derweil auf ein Gesetz zu, das Bitcoin und andere Kryptowährungen als Finanzinstrumente klassifizieren würde. Klarer Rechtsrahmen statt regulatorischem Graubereich – zumindest auf dem Papier ein zivilisierter Umgang mit der Materie. Dass andere Länder folgen werden, gilt als wahrscheinlich.

Aus dem Weißen Haus hingegen kommt weniger Erbauliches: Berichte über möglichen Insiderhandel rund um Iran-Wetten auf Prediction-Markets beschäftigen das Personal von Donald Trump. Und der WLFI-Token – das Krypto-Projekt, das Trumps Namen trägt – ist um zwölf Prozent auf Rekordtiefs abgestürzt, nachdem das Team eine millionenschwere Kreditposition verteidigen musste. Politisch motivierte Krypto-Projekte haben eine kurze Halbwertszeit, wenn das politische Kapital dahinter schwächelt.

Das Optimism-Netzwerk hat derweil eine technische Neuerung eingeführt: Anwendungen und Agenten können künftig Wallet-Ausführungsberechtigungen auf dem OP Mainnet anfordern – basierend auf dem ERC-7715-Standard. Vereinfachte Interaktion mit dezentralen Anwendungen, ohne Abstriche bei der Sicherheit. Solche Schritte sind es, die den Unterschied machen zwischen einem Ökosystem, das reift, und einem, das nur spekuliert.