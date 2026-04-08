Bilderberg 2026: Die Weltenlenker treffen sich dieses Jahr in Washington und die Teilnehmerliste ist schon geleakt

Übermorgen, am 10. April 2026, öffnet das 72. Bilderberg-Treffen seine Türen in Washington D.C. — und diesmal ist schon vorab mehr bekannt als je zuvor, wie Dan Dicks von Press For Truth berichtet. Die Teilnehmerliste kursiert bereits im Netz, bevor die Veranstalter sie offiziell publiziert haben. Ein Novum. Und ein Zeichen dafür, dass die Blase der absoluten Geheimhaltung, die Bilderberg seit 1954 umgibt, rissig wird.

Das Treffen findet im selben Umfeld statt, in dem sich zuletzt 2022 die atlantische Machtelite versammelte — in der US-Hauptstadt, mitten im politischen Herz des Westens. Bereits am 3. April vermeldete die NATO-Pressestelle in einer kurzen, nüchternen Mitteilung, dass Generalsekretär Mark Rutte vom 10. bis 12. April am Bilderberg-Treffen teilnehmen werde — das erste Mal, dass die NATO selbst eine Bilderberg-Veranstaltung ankündigte, bevor die Organisation selbst dies tat.

Wer sitzt diesmal am Tisch?

Die geleakte Teilnehmerliste liest sich wie ein Who’s who der westlichen Machtarchitektur. Neben NATO-Chef Rutte sollen US-Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth teilnehmen. Aus der Tech-Welt werden Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind) und Mustafa Suleiman (Microsoft AI) erwartet. KI ist offenkundig das Megathema des Jahres — wobei „Diskussion“ bei Bilderberg bekanntlich bedeutet: unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne Protokoll, ohne demokratische Kontrolle.

Trotz aller Rhetorik über einen „gespaltenen Westen“ trifft sich in Washington die gesamte westliche Elite — vertreten durch führende Köpfe aus den Bereichen Finanzen, Militär und Wissenschaft. Kein einziger ukrainischer Vertreter soll auf der Liste stehen, dafür aber Chrystia Freeland, die zuletzt als Sonderbeauftragte für den Wiederaufbau der Ukraine tätig war.

Washington, NATO und Trump — ein pikantes Dreieck

Rutte traf sich am 8. April mit Präsident Trump, Außenminister Rubio und Verteidigungsminister Hegseth — und sprach am 9. April beim Ronald Reagan Presidential Foundation Institute, einen Tag vor dem Bilderberg-Auftakt. Zufall oder Choreografie? Trump, der die NATO als „Papiertiger“ und „Einbahnstraße“ beschimpft, schickt gleichzeitig seine engsten Minister an den Bilderberg-Tisch. Trump hat bei all seinen bisherigen Amtszeiten Vertreter zu Bilderberg-Treffen entsandt, auch wenn manche spekulieren, er sei kein echtes Mitglied des Bilderberg-Netzwerks.

Das ist die eigentliche Geschichte: Nicht ob Trump eingeladen ist oder nicht — sondern dass sein gesamter außenpolitischer Apparat dort sitzt, während er öffentlich gegen das Establishment wettert.

Deutsche Teilnehmer – Bilderberg Meeting 2026 DEU – Busch, Roland – President and CEO, Siemens AG

DEU – Döpfner, Mathias – Chair and CEO, Axel Springer SE

DEU – Fürstenberg, Jeanette zu – Managing Director, General Catalyst

DEU – Guttenberg, Karl-Theodor zu – Chair, Spitzberg Partners LLC

DEU – Horstmann, Uwe – CEO, Stark

DEU – Reiche, Katherina – Minister of Economic Affairs and Energy

DEU – Scherf, Gundbert – Co-Founder and Co-CEO, Helsing GmbH

DEU – Sewing, Christian – CEO, Deutsche Bank AG

DEU – Wildberger, Karsten – Minister for Digital Transformation and Government Modernisation

DEU – Zipse, Oliver – Chair, BMW AG

Kein Protokoll. Keine Abstimmung. Keine Verantwortung.

Die Spielregeln sind seit 72 Jahren dieselben. Es gibt keine detaillierte Agenda, keine Abstimmungen, keine Beschlüsse und keine politischen Erklärungen — so die offizielle Selbstdarstellung. Was intern besprochen wird, bleibt unter der Chatham-House-Regel vergraben: Inhalte dürfen verwendet werden, Sprecher dürfen nicht namentlich zitiert werden.

Denis Healey, Mitgründer und 30 Jahre lang Mitglied des Lenkungsausschusses, sagte 2001: „Zu sagen, wir strebten eine Weltregierung an, ist übertrieben, aber nicht völlig unzutreffend.“ Wer solche Zitate heute als Verschwörungstheorie abtut, ignoriert, dass sie von einem der Hauptarchitekten selbst stammen.

Dan Dicks kündigt an, er werde in Washington vor Ort sein und versuchen, Teilnehmer zu konfrontieren. Beim letzten Treffen in Stockholm konfrontierte er Peter Thiel mit dessen Epstein-Verbindungen — acht Monate bevor 3,5 Millionen Seiten Epstein-Dokumente publik wurden, die über 2.200 Verweise auf Thiel enthielten. Man darf gespannt sein, was diesmal aus dem Hinterzimmer nach draußen dringt.

Hier die Liste der Teilnehmer zum durchblättern:

BILDERBERG MEETING 2026 Washington, D.C., USA | 9.–12. April 2026

CO-CHAIRS

FRA – Castries, Henri de – President, Institut Montaigne

USA – Kravis, Marie-Josée – Chair, The Museum of Modern Art

PARTICIPANTS