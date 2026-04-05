31 Jahre und noch immer keine Antworten: War Kurt Cobains Tod wirklich Selbstmord?

Heute vor 31 Jahren, am 5. April 1994, wurde Kurt Cobain tot in einem Gewächshaus über der Garage seines Hauses in Seattle aufgefunden – neben ihm eine Schrotflinte, eine Heroinüberdosis im Blut und ein Abschiedsbrief. Die Polizei schloss den Fall rasch als Suizid ab. Doch die Zweifel daran sind, wie Euronews kürzlich noch berichtete, bis heute nicht verstummt – im Gegenteil.

Cobain war 27 Jahre alt, Weltstar wider Willen, drogenabhängig, depressiv und hatte kurz zuvor eine Entzugsklinik in Kalifornien fluchtartig verlassen. Am 3. April 1994 meldete ihn Courtney Love bei der Polizei als vermisst – ein Elektriker fand ihn zwei Tage später. Das Narrativ vom überforderten Genie, das sich selbst auslöscht, passte wie ein Handschuh – vielleicht zu gut.

Die Ungereimtheiten am Tatort

Seit Cobains Tod stellte der fehlende Zugang zu den meisten Tatortfotos ein zentrales Hindernis für unabhängige Untersuchungen dar. Erst die jüngste Veröffentlichung von Autopsie- und Waffenbericht sowie ergänzenden Polizeidokumenten ermöglichte eine Neubewertung.

Ein US-italienisches Forensikerteam nutzte diese Gelegenheit und veröffentlichte eine Analyse im International Journal of Forensic Sciences. Das Ergebnis: Laut Autopsiebericht wiesen Cobains Augen Einblutungen auf, es gab Schäden an Gehirn und Leber sowie Flüssigkeit in den Lungen – für die beteiligten Forensiker typische Anzeichen eines langsamen Sauerstoffmangels. „Die Nekrose von Gehirn und Leber sieht man bei einer Überdosis. Nicht bei einem sofort tödlichen Schrotflintenschuss.“

Forscherin Michelle Wilkins stellt auch die Plausibilität in Frage, dass jemand mit dem Zehnfachen der tödlichen Heroinmenge im Blut anschließend sein Spritzbesteck ordentlich wegpackt, bevor er sich erschießt. „Wir sollen glauben, dass er die Nadeln verschlossen und alles wieder in Ordnung gebracht hat, nachdem er sich dreimal gespritzt hat – weil das jemand tut, wenn er im Sterben liegt.“ Ihr Fazit: „Für mich sieht es so aus, als hätte jemand einen Film inszeniert.“

Kriminalbiologe Mark Benecke bezeichnet es als „Unding“, dass die Tatortfotos nie entwickelt wurden – in keiner regulären Ermittlung sei das ein akzeptabler Standard.

Courtney Love im Fokus

Die meisten Theorien, die einen Mord ins Spiel bringen, führen früher oder später zu einer Person: Courtney Love. Die gemeinsame Haushälterin berichtete, dass sich Love und Cobain kurz vor seinem Tod auffällig oft und lautstark über sein Testament stritten.

Tom Grant, der Privatdetektiv, den Love selbst engagiert hatte, um Cobain aufzuspüren, hat sein Leben der Aufklärung des Falls gewidmet. Er verweist auf die ungewöhnlich hohe Morphinkonzentration im Blut, die schlampige Polizeiarbeit und Loves widersprüchliches Verhalten nach dem Tod ihres Mannes. Grant selbst sagte aus, ihr Auftreten habe ihn wie ein Theaterstück angemutet – so als habe sie gewusst, was passiert war.

Dazu kam ein Fund, der bis heute nicht erklärt ist: Bei Courtney Love fand man einen Zettel, auf dem sie offenbar versuchte, Kurt Cobains Handschrift nachzuahmen. Hatte sie den Abschiedsbrief geübt – oder zumindest Teile davon?

Tatsächlich bezieht sich der berühmte letzte Satz des Briefes – „Es ist besser, auszubrennen als zu verblassen“ – auf einen Neil-Young-Song. Skeptiker weisen darauf hin, dass der Brief in seinem letzten Abschnitt, in dem Cobain sich direkt an seine Tochter Frances Bean wendet, im Schriftbild und Tonfall merklich wechselt. Handschriftenexperten, die das Original analysierten, kamen zu uneinheitlichen Ergebnissen.

Was die Behörden sagen – und was sie nicht tun

Die Polizei Seattle erklärte unmissverständlich: „Unser Ermittler kam zu dem Schluss, dass er durch Selbstmord ums Leben kam, und dies ist weiterhin die Position dieser Behörde.“ Eine Wiederaufnahme des Falls lehnte man ab – mit dem Hinweis, es lägen keine neuen Beweise vor, die das rechtfertigten.

Das Forensikerteam widerspricht: Wilkins gibt an, die Behörden hätten gesagt, sie würden „ihre Beweise nicht einmal ansehen“. Ihr Appell: „Wenn wir uns irren, dann beweisen Sie es uns. Das ist alles, worum wir sie gebeten haben.“

Nirvana-Biograf Michael Azzerad, der Cobain persönlich kannte, hält an der Suizidthese fest: Der Tod sei eine persönliche Entscheidung gewesen, die wohl so oder so getroffen worden wäre – Ruhm und Reichtum hin oder her. Kriminalbiologe Benecke wiederum mahnt zur Vorsicht in die andere Richtung: Eine unangenehme Persönlichkeit wie Courtney Love mache noch keinen Mordkomplott.

31 Jahre nach seinem Tod bleibt Kurt Cobain das, was er zeitlebens war: eine offene Wunde, die nicht verheilt. Ob sein Ende selbst gewählt war oder nicht – die Frage wird die Welt noch lange beschäftigen. Und Seattle schweigt.

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