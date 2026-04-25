Freundin totgeschlagen: Killer wechselt Geschlecht, erhält 295.000 Dollar Entschädigung und kommt ins Frauengefängnis

Daniel Lee Smith, der 2014 seine Freundin Samantha Lee Brown totschlug, sitzt noch bis 2049 hinter Gittern – und hat gerade 295.000 Dollar vom Staat Oregon kassiert. Wie Fox News berichtet, errang Smith alias „Zera Lola Zombie“, der sich im Gefängnis als Transgender identifiziert, einen außergerichtlichen Vergleich mit dem Oregon Department of Corrections, nachdem er Misshandlungen und sexuelle Übergriffe in Männergefängnissen geltend gemacht hatte.

Smith bekam 95.000 Dollar ausgezahlt – die restlichen 200.000 Dollar flossen an seine Anwälte. Seit April 2025 ist er im Frauengefängnis Coffee Creek Correctional Facility in Wilsonville untergebracht. Verurteilt wurde er ursprünglich wegen Totschlags ersten Grades und schwerer Körperverletzung, nachdem er auch einen Mithäftling brutal angegriffen hatte.

In der Klage, die bereits 2021 eingereicht worden war, hieß es unter anderem, Oregon habe gegen Bundes- und Landesrecht verstoßen, indem man eine „Frau“ in einem Männergefängnis untergebracht habe. Smith hatte sich 2020 als Transgender geoutet, begann mit Hormontherapie und leitete 2022 die Schritte für eine operative Geschlechtsangleichung ein. US-Bundesrichterin Ann Aiken ordnete 2023 an, Smith als „vulnerable Person“ einzustufen und in einer Einzelzelle unterzubringen – mit der Begründung, er sei in Männereinrichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholt sexuell missbraucht worden.

Was dabei kaum thematisiert wird: Samantha Lee Brown, die tatsächliche Opferin in diesem Fall, hat keinen Vergleich gewonnen. Sie ist tot. Der Mann, der sie totschlug, sitzt nun in einem Frauengefängnis und ist um fast 100.000 Dollar reicher als vor dem Urteil. Die Frauen in Coffee Creek wurden dabei nicht gefragt.

Oregon, traditionell eine der progressivsten US-Bundesstaaten, liefert mit diesem Fall ein Paradebeispiel dafür, wie Transgender-Rechtspolitik im Strafvollzug zu absurden Konsequenzen führen kann: Ein verurteilter Gewalttäter nutzt Identitätspolitik und ein willfähriges Rechtssystem, um Schadensersatz zu erhalten und in ein Frauengefängnis verlegt zu werden – finanziert von den Steuerzahlern Oregons.

"Trans-identifying male serving a 35-year sentence for charges including brutal 2014 murder of his girlfriend has been relocated to a women’s prison and awarded a payout of $295,000. Zera Lola Zombie, born Daniel Lee Smith, was granted the money as a result of federal civil… — Ronni Nicole #KPSS (@RonniNicole1) April 22, 2026