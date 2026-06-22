Rentenkommission sorgt für Ärger: Die Rechnung zahlen wieder die Beitragszahler

Die Vorschläge der Rentenkommission sorgen für Streit. Wie die Tagesschau berichtet, geht es unter anderem um die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren, das Ende rentenbeitragsfreier Minijobs, eine Ausweitung der gesetzlichen Rentenversicherung auf weitere Gruppen und eine stärkere Kapitaldeckung.

Außerdem soll das Renteneintrittsalter nicht pauschal auf 70 Jahre steigen, aber stärker an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Nach einem diskutierten 2:1-Modell würde ein zusätzliches Jahr Lebenserwartung bedeuten: acht Monate länger arbeiten, vier Monate länger Rente beziehen.

Bundeskanzler Friedrich Merz verteidigt Reformen als notwendig. Arbeitsministerin Bärbel Bas spricht von einem Aufbau für die jüngere Generation. Das klingt nach Verantwortungsrhetorik, verdeckt aber den Kern: Das Rentensystem ist so unter Druck, dass jede politische Lösung irgendwo schmerzhaft wird.

Die Junge Union begrüßt die Vorschläge, besonders den Blick auf Frühverrentung. Kritik kommt von den Jusos, der Linken und Gewerkschaften. Der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer nennt eine Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung ungerecht, weil Menschen auf dem Bau oder in der Pflege oft früher anfangen, härter arbeiten und statistisch kürzer leben.

Genau hier liegt der soziale Sprengstoff. Ein Akademiker mit Bürojob kann über längere Lebensarbeitszeit anders sprechen als jemand, der Jahrzehnte körperlich gearbeitet hat. Wer Rentenpolitik nur als Rechenmodell behandelt, ignoriert die Realität unterschiedlicher Berufe, Einkommen und Lebenserwartungen.

Gleichzeitig ist das System in seiner jetzigen Form kaum ehrlich. Immer weniger Beitragszahler müssen immer mehr Leistungsversprechen finanzieren. Politische Wohltaten werden gern im Namen der Gerechtigkeit verkauft, aber selten sauber aus Steuern bezahlt. Am Ende landen die Kosten bei Arbeitnehmern, Arbeitgebern und kommenden Generationen.

Interessant ist der Vorschlag, auch Selbstständige, Beamte und Abgeordnete stärker einzubeziehen. Gerade bei Politikern wäre das ein Glaubwürdigkeitstest. Wer über Rentenalter, Beiträge und Kürzungen entscheidet, sollte nicht dauerhaft außerhalb des Systems stehen, das er anderen zumutet.

Die Rentendebatte zeigt, wie teuer jahrzehntelanges Verschieben wird. Jetzt sollen längeres Arbeiten, neue Beitragszahler, Kapitaldeckung und weniger Ausnahmen die Rechnung retten. Für viele Bürger bleibt der Eindruck: Wieder wird eine Krise politisch verwaltet, die man früher hätte ehrlich benennen müssen. Und wieder zahlen diejenigen, die ohnehin jeden Monat auf ihrer Lohnabrechnung sehen, was der Sozialstaat kostet.