Politikversagen auf Bestellung: Der Weg zur KI-Herrschaft

Die Politikverdrossenheit in westlichen Demokratien hat einen neuen Tiefstand erreicht — und manche Beobachter fragen sich, ob das wirklich Zufall ist. Laut einem kla.tv-Medienkommentar könnte das systematische Vorführen inkompetenter Politiker einem alten Propagandamuster folgen: Die Bevölkerung so gründlich anwidern, bis sie selbst nach einer „neutralen“, angeblich fehlerfreien KI-Regierung ruft.

Der Journalist Christoph Hörstel bringt es im Gespräch mit Podcaster B-Lash und Autor Christian Stolle auf den Punkt: Man lasse einen dementen Biden so lange taumeln, bis er von Bühnen fällt — und präsentiere dann Trump als klaren Kopf. Was Trump dann macht? Schlimmer als Biden. Das Muster sei kein Zufall, sondern Methode aus dem Propagandalehrbuch. Die Botschaft, die beim Publikum ankommen soll: Menschliche Politiker sind hoffnungslos — irgendjemand Besseres muss her.

Christian Stolle zieht die logische Konsequenz dieser Inszenierung: Wenn erst einmal alle Regierungen als chronisch ineffizient gelten, wird der Ruf nach KI-Regierung und Weltregierung laut — und genau das, so Stolle, sei „eigentlich im Plan.“ Die KI wisse besser, was die Leute wollen. Sie kenne ihre Interessen, weil sie alles über sie wisse. Wahlen würden damit überflüssig.

Diese Logik ist nicht neu. Klaus Schwab formulierte sie schon 2017 beim Weltwirtschaftsforum offen: Digitale Technologien könnten Wahlergebnisse vorhersagen — und wenn man das Ergebnis schon kenne, wozu dann noch wählen? Der WEF-Gründer fragte das rhetorisch. Für die Architekten einer „Smart Democracy“ ist es längst keine Frage mehr.

Dass das mehr als Gedankenspiel ist, zeigen konkrete Entwicklungen: 2017 erhielt der humanoide Roboter Sophia die saudi-arabische Staatsbürgerschaft. Im September 2025 stellte Albaniens Ministerpräsident Edi Rama eine KI als Ministerin vor — das Korruptionsproblem sei so groß, dass nur eine „neutrale“ KI helfen könne. Und beim Bildungsgipfel im Weißen Haus trat ein humanoider Roboter neben Melania Trump und Brigitte Macron auf, während Melania ein Konzept präsentierte, in dem ein KI-Lehrer namens „Plato“ Kinder unterrichten soll — ausgestattet mit dem angeblich gesamten Wissen der Menschheit.

Der Rahmen dafür ist rechtlich bereits vorbereitet: Der UN-100-Gesellschaftsvertrag soll KI dem Menschen gleichstellen und die Grundlage für eben jene „Smart Democracy“ legen — eine Herrschaftsform, in der eine KI permanent weiß, was für die Gesellschaft das Beste ist. Dass dabei gewählte Politiker überflüssig werden, liegt auf der Hand. Und wer die Strippenziehenden hinter dieser KI kontrolliert, wäre die entscheidende Folgefrage — die aber in keiner dieser Pläne auch nur gestellt wird.

Ob es sich um eine bewusst inszenierte Erosion des Vertrauens in menschliche Politik handelt oder schlicht um die kumulative Wirkung echter Unfähigkeit — das Ergebnis läuft auf dasselbe hinaus: eine Bevölkerung, die irgendwann selbst nach dem Algorithmus schreit, der sie regiert. Und dann braucht man ihr nichts mehr aufzuzwingen.

Quelle: kla.tv