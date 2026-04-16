Operation „Power Off“: Behörden schalten globales DDoS-Netzwerk ab

In einer koordinierten Aktion unter dem Namen „Operation Power Off“ haben das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main gemeinsam mit Ermittlern aus 21 Ländern dutzende sogenannte Stresserdienste vom Netz genommen und mehrere Verdächtige festgenommen, wie das BKA mitteilt.

Im Zentrum eines deutschen Ermittlungsverfahrens steht ein Staatsbürger, der die Plattformen „Fluxstress“ und „Netdowner“ betrieben haben soll – laut BKA zwei der weltweit bedeutendsten Dienste dieser Art. Der Mann sitzt derzeit in Thailand in Gewahrsam, gegen ihn liegt in Deutschland ein Haftbefehl wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betreibens einer kriminellen Handelsplattform vor. Mehr als 40 Server wurden sichergestellt.

In Polen schnappten die Behörden gleich drei Personen: zwei mutmaßliche Administratoren eines dort geführten Verfahrens sowie einen weiteren Tatbeteiligten. International fanden 16 Durchsuchungen statt, unter anderem in Brasilien. Insgesamt wurden über 150 Infrastrukturmaßnahmen vollzogen.

Was sind Stresserdienste überhaupt?

Ein Stresserdienst ist, vereinfacht gesagt, ein DDoS-Angebot zum Mieten. Der Kunde gibt eine Ziel-URL ein, zahlt eine Gebühr, und der Dienst überflutet den Server des Opfers mit so vielen Anfragen, bis dieser zusammenbricht. Technisches Vorwissen: keines erforderlich. Motiv: von Wirtschaftssabotage über Gaming-Vorteile bis zu politisch motiviertem Hacktivismus ist alles vertreten.

Seit 2018 läuft „Power Off“ als Dauerbetrieb unter Koordination von Europol. Die Bilanz bisher: Hinweise auf über drei Millionen Nutzerkonten mit kriminellen Bezügen. Was damit passiert? Die deutschen Behörden wollen mehr als 50.000 Nutzer der abgeschalteten Dienste anschreiben und auf ihre mögliche Strafbarkeit hinweisen. Zusätzlich werden über 50 szenetypische Kommunikationsplattformen abgeschaltet.

Quelle: Pressemitteilung BKA / Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – ZIT, April 2026