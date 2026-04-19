Messerangriff in Pappenheim: Ukrainer verletzt Landsfrau schwer – Haftantrag gestellt

In Pappenheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat ein 28-jähriger Ukrainer am Sonntagmittag eine Landsfrau mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet. Eine Zeugin entdeckte die blutende 27-Jährige gegen 11:30 Uhr in der Deisingerstraße und alarmierte die Integrierte Leitstelle.

Die Polizeiinspektion Treuchtlingen rückte aus und stellte fest, dass die Frau zuvor in einer Wohnung von dem ihr bekannten Tatverdächtigen attackiert worden war. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich – der 28-Jährige wurde in Tatortnähe gefasst und vorläufig festgenommen.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen, ihr Zustand ist stabil. Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte Haftantrag. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei