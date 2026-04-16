Massenschlägerei in Neunkirchen: Syrische Familienclans liefern sich Straßenkampf mit Messer und Fleischklopfer

In der Innenstadt von Neunkirchen eskalierte am Dienstagabend ein Nachbarschaftsstreit zur handfesten Auseinandersetzung – mit Blaulicht-Großaufgebot als Zugabe. Wie die Polizeiinspektion Neunkirchen berichtet, gerieten gegen 20:15 Uhr zwei syrische Familien aneinander, bis zeitweise rund 30 Personen in die Schlägerei verwickelt waren. Der Auslöser: spielende Kinder und der damit verbundene Lärm im gemeinsamen Anwesen – ein klassisches Nachbarschaftsproblem, das allerdings auf unklassischem Weg gelöst werden sollte.

Denn statt Klingel oder Gespräch griffen die Beteiligten zu handfesteren Mitteln: Ein Fleischklopfer kam zum Einsatz, vermutlich auch ein Messer. Drei Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei rückte mit starken Kräften an und brachte die Situation schließlich unter Kontrolle. Ermittelt wird nun gegen zwei namentlich bekannte und einen unbekannten Beschuldigten – die Vorwürfe reichen von einfacher bis zu gefährlicher Körperverletzung.

Dass für eine Meinungsverschiedenheit wegen Kinderlärms Klingen und Küchengeräte notwendig erscheinen, sagt einiges über Konfliktlösungskompetenzen aus, die offenbar nicht im Gepäck mitgereist sind. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der PI Neunkirchen zu melden.