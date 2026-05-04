KI direkt ans Militärnetz: Pentagon schließt Geheimdienstverträge mit OpenAI, Google, SpaceX & Co.

Das US-amerikanische Kriegsministerium – seit der Trump-Ära offiziell wieder unter dem historischen Namen Department of War firmierend – hat Verträge mit acht der größten KI-Konzerne der Welt abgeschlossen, um deren Systeme direkt in die höchsten Geheimhaltungsstufen des amerikanischen Militärapparats zu integrieren, wie das US Department of War in einer offiziellen Mitteilung bekanntgab. Beteiligt sind SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services und Oracle – praktisch das gesamte Silicon-Valley-Establishment auf einen Schlag.

Die Vereinbarungen erlauben den Konzernen den Zugang zu den sogenannten Impact Level 6 (IL6) und Impact Level 7 (IL7) Netzwerken – das sind die höchsten Klassifizierungsstufen des US-Militärs, in denen besonders sensible und geheimdienstlich relevante Informationen verarbeitet werden. Ziel ist laut Pentagon die Beschleunigung der Entscheidungsfindung im Kriegsfall, die Auswertung von Lagebildern und die Automatisierung militärischer Abläufe.

Die Dimension ist bereits jetzt kaum zu überschauen: Über die Pentagon-eigene Plattform GenAI.mil haben nach eigenen Angaben bereits mehr als 1,3 Millionen Mitarbeiter des Verteidigungsapparats KI-Tools genutzt – in nur fünf Monaten wurden dabei zig Millionen Anfragen generiert und hunderttausende automatisierte Agenten eingesetzt. Aufgaben, die früher Monate dauerten, sollen heute in Tagen erledigt werden.

Was dabei weitgehend unausgesprochen bleibt: Konzerne wie OpenAI oder Google erhalten damit potentiell Einblick in – oder zumindest technische Nähe zu – Systemen, die für militärische Operationen, Geheimdienstauswertung und Kriegsführung konzipiert sind. Die Frage, wer letztlich die Kontrolle über KI-gestützte Waffensysteme oder Lagebeurteilungen behält, wird in der Pressemitteilung mit keinem Wort berührt. Stattdessen wird versichert, man werde eine Architektur aufbauen, die einen „Vendor Lock-in“ verhindere – also eine zu starke Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter.

Bemerkenswert ist der ideologische Rahmen, in den das Pentagon die Ankündigung bettet: Das Programm sei ein Auftrag von Präsident Trump und Verteidigungsminister Hegseth, die Streitkräfte mit KI zu „umhüllen“. Amerika müsse in der KI-Entwicklung führend bleiben – als unabdingbare Voraussetzung für die nationale Sicherheit. Der Begriff „Arsenal of Freedom“ dient dabei als griffige Formel für das, was Kritiker als vollständige Verschmelzung von privatwirtschaftlicher Technologiemacht und staatlicher Kriegsführung beschreiben würden.

Offen bleibt, welche ethischen Leitlinien für den Einsatz dieser Systeme gelten, wer bei Fehlentscheidungen haftet und ob verbündete Staaten – darunter Deutschland – überhaupt wissen, welche KI-Systeme künftig in gemeinsamen NATO-Operationen im Hintergrund laufen.