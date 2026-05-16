Gegen wen kämpft Israel: gegen den Iran oder gegen die arabische Welt?

Der aktuelle Krieg im Persischen Golf lässt sich nicht ausschließlich als bilateraler Konflikt zwischen Israel und dem Iran interpretieren. Vielmehr deutet die geopolitische Dynamik darauf hin, dass sich die Auseinandersetzung zunehmend auf die gesamte arabische und islamische Welt ausweitet – politisch, wirtschaftlich und sicherheitspolitisch.

Israel begründet seine Militärschläge offiziell mit der Bedrohung durch das iranische Atomprogramm sowie durch Organisationen wie Hisbollah, Hamas oder die Huthi-Bewegung. Tatsächlich steht Iran seit Jahren im Zentrum israelischer Sicherheitsdoktrin. Doch die Folgen des Krieges betreffen längst nicht mehr nur Teheran. Raketenangriffe, wirtschaftliche Verwerfungen und militärische Eskalationen erfassen mittlerweile die gesamte Golfregion. Selbst Staaten, die ursprünglich keine direkte Konfliktpartei waren – darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar oder Kuwait – geraten zunehmend unter Druck.



Damit verändert sich die Wahrnehmung des Konflikts in der arabischen Öffentlichkeit. Viele Menschen im Nahen Osten sehen den Krieg nicht mehr als begrenzte Operation gegen das iranische Regime, sondern als Ausdruck einer umfassenderen israelischen Machtprojektion in der Region. Besonders die Angriffe auf Energieinfrastruktur und strategische Knotenpunkte am Persischen Golf verstärken den Eindruck, dass die gesamte arabische Ordnung destabilisiert wird.



Hinzu kommt ein historischer Faktor: Israel wird in großen Teilen der arabischen Welt weiterhin im Kontext des ungelösten Palästina-Konflikts betrachtet. Deshalb wird nahezu jede militärische Eskalation Israels automatisch in einen größeren ideologischen Zusammenhang eingeordnet. Selbst arabische Regierungen, die diplomatische Beziehungen zu Israel aufgebaut haben – etwa im Rahmen des Abraham-Abkommens -, stehen unter erheblichem innenpolitischem Druck. Die Bevölkerung vieler arabischer Staaten solidarisiert sich eher mit Iran oder zumindest mit einer antiisraelischen Position, obwohl gleichzeitig Misstrauen gegenüber dem iranischen Regime besteht.



Aus realistischer Sicht verfolgt Israel vor allem sicherheitspolitische Ziele: die Schwächung Irans, die Verhinderung nuklearer Aufrüstung und die Zerschlagung regionaler Miliznetzwerke. Dennoch erzeugt die militärische Strategie Israels eine regionale Dynamik, die faktisch zu einer Konfrontation mit großen Teilen der arabischen Welt führt. Denn wirtschaftliche Schäden, Flüchtlingsbewegungen, Ölpreisschocks und die Militarisierung der Golfregion treffen nicht nur Iran, sondern alle Nachbarstaaten gleichermaßen.

Für Europa und insbesondere Deutschland entsteht daraus ein strategisches Dilemma. Einerseits gilt Israel als enger Partner und seine Sicherheitsinteressen werden politisch unterstützt. Andererseits wächst die Sorge vor einem regionalen Flächenbrand, der Energieversorgung, Welthandel und Stabilität des Nahen Ostens massiv gefährden könnte. In Deutschland wird deshalb zunehmend diskutiert, ob eine rein militärische Lösung den Konflikt nicht weiter verschärft und antiwestliche Stimmungen in der arabischen Welt verstärkt.



Zusammenfassend lässt sich festhalten: Formal führt Israel Krieg gegen den Iran. Politisch und gesellschaftlich wird dieser Krieg jedoch von vielen Akteuren im Nahen Osten als Konfrontation mit der gesamten arabischen Welt wahrgenommen. Genau diese Diskrepanz zwischen militärischer Zielsetzung und regionaler Wahrnehmung macht den Konflikt so gefährlich und so schwer kontrollierbar.

von Karl Maibach