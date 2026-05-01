Ex-Admiral warnt: Erde wird von unbekannter Intelligenz überwacht

Der pensionierte US-Navy-Admiral Timothy Gallaudet schlägt Alarm: Die Erde werde bereits von einer „höheren Intelligenz“ überwacht – einer Macht, die wir weder verstehen noch in ihrer Absicht einschätzen können, wie ein aktuell viral gegangenes Statement auf X zeigt.

Gallaudet ist kein Spinner vom Rand des Internets. Er war Vizeadmiral der US Navy und leitete später die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) – also jene Behörde, die unter anderem für die Überwachung der amerikanischen Küstengewässer zuständig ist. Wenn ein Mann mit diesem Hintergrund sagt, dass unbekannte Objekte „sehr häufig“ sowohl im Luftraum als auch in den Ozeanen auftauchen, dann ist das keine Spekulation, sondern eine Aussage auf Basis institutioneller Kenntnis.

„Es passiert sehr häufig – in unserem Luftraum und in unseren Gewässern“, so Gallaudet wörtlich. Und weiter: „Das sollte für unsere Regierung ein ernsthafter Grund zur Sorge sein.“

Was er beschreibt, deckt sich mit Navy-Sichtungen aus dem Jahr 2015, die später durch offizielle Freigaben dokumentiert wurden: Objekte mit Flugeigenschaften, die keine bekannte menschliche Technologie erklären kann – keine Drohnen, keine Ballons, keine Wetterphänomene. Gallaudet lehnt solche Verharmlosungen explizit ab.

Die eigentliche Brisanz liegt nicht im einzelnen Statement, sondern in dessen Häufung: Immer mehr hochrangige Ex-Militärs und Geheimdienstler treten öffentlich auf und sagen dasselbe. Gallaudet prognostiziert, das Thema werde „irgendwann die Geschichte des Jahrhunderts“ werden. Die Frage ist nicht ob – sondern wann die Öffentlichkeit begreift, dass sie systematisch im Dunkeln gelassen wurde.

Was die Regierung weiß und was sie verschweigt, bleibt das eigentliche Skandalon. Transparenz wurde versprochen, geliefert wurden wieder einmal geschwärzte Seiten.

Retired Admiral Timothy Gallaudet warns that Earth may already be under surveillance by a “higher order” of intelligence, one we do not understand and whose intentions remain completely unknown.



He says these encounters are happening far more often than people realize and will… pic.twitter.com/18TehOA16X — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) May 1, 2026