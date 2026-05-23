ein Kamel hat gefurzt …

Dr. Josef Thoma: Schicksalsschläge, wie die Massenzuteilung von Verdienstkreuzen, groß und klein, mit und ohne Stern, mit und ohne Hosenträger, können jeden treffen. Nach der Verurteilung wegen Bestechung, Steuerhinterziehung oder gezinkter Buchführung das gute Stück wieder zurückzugeben, ist nicht so einfach wie es klingt: Soll man seine Parteikumpanen und Ordensverleiher etwa Lügen strafen oder ihnen gar eine getrübte Wahrnehmung unterstellen? Nein, da trägt man lieber tapfer das bunte Blech und fächert sich nach dem erzwungenen Rücktritt mit der Ordensurkunde abends Trost zu.











