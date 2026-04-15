Autofahrerin rettet 13-Jährige vor Vergewaltigung

Kirchhain. Ein unbekannter Mann spricht auf einer Brücke in der Hindenburgstraße eine 13-Jährige an, stellt ihr aufdringliche Fragen, stellt sich ihr in den Weg – und teilt ihr unmissverständlich mit, dass er Sex mit ihr will. Gerettet wird das Mädchen von einer aufmerksamen Autofahrerin, die das stille Notsignal erkennt und sofort handelt, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen berichtet.

Das Mädchen zeigte das sogenannte „Signal for Help“: Daumen in die Handfläche einlegen, Finger darüber schließen. Ein international bekanntes Hilfezeichen, das in diesem Fall Schlimmeres verhindert hat. Die Autofahrerin hielt an, nahm die 13-Jährige unter einem Vorwand mit, der Täter verschwand in unbekannte Richtung.

Die Tat ereignete sich am vergangenen Mittwoch, dem 8. April, gegen 20:15 Uhr. Der Gesuchte wird beschrieben als etwa 30 bis 40 Jahre alt, rund 180 cm groß, normale Statur, schwarze Haare, dunkelbraune Hautfarbe, auffällige Zahnfehlstellungen mit Zahnlücke – mutmaßlich alkoholisiert.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die Situation am 8. April gegen 20:15 Uhr auf der Brücke über die Bahngleise nahe dem Kirchhainer Bahnhof beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können. Hinweise bitte an: 0641 / 7006-6555.