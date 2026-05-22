8.000 Euro Rückkehrprämie: Wer verhindert die nächste Einreise?

,

·

·

Redaktion F-News
Symbolbild: Flughafen, Rückreise und Umschlag mit Euro-Banknoten
Symbolbild: Rückkehrprämie und Ausreise.

Wie Focus berichtet, prüft die Bundesregierung deutlich höhere Rückkehrprämien für Syrer. Im Gespräch sind bis zu 8.000 Euro pro Person. Die Union signalisiert Zustimmung, die SPD zeigt sich skeptischer. Bisher lagen die Zahlungen dem Bericht zufolge im Schnitt bei rund 1.000 Euro.

Schon die Richtung ist verrückt. Erst lässt der Staat jahrelang Einwanderung in die Sozialsysteme zu, dann soll der Steuerzahler auch noch die Ausreise versüßen. Aus freiwilliger Rückkehr wird damit ein staatlich finanzierter Bonus.

Natürlich kann Rückkehr günstiger sein als dauerhafte Versorgung. Aber nur, wenn sie endgültig ist. Genau hier liegt der blinde Fleck: Wer verhindert, dass jemand die 8.000 Euro nimmt, nach Syrien reist und später über die nächste Route wieder in Deutschland auftaucht?

Wie lange dauert es, bis die ersten Empfänger solcher Prämien zurückkommen und noch einmal abkassieren wollen? Ohne harte Einreisesperren, Datenaustausch und konsequente Kontrolle ist diese Prämie kein Rückkehrprogramm, sondern ein Einladungsschreiben an professionelle Mitnahmeeffekte.

Deutschland braucht keine höheren Abschiedsboni, sondern klare Regeln: Wer freiwillig mit deutschem Steuergeld ausreist, darf nicht kurz darauf wieder vor derselben Kasse stehen. Warum kommt eigentlich nie jemand auf die Idee, dass die erhalten „Sozialleistungen“ auch zurückgefordert werden können?

Quelle des Wissens quelle-des-wissens.de
Deine Numerologie-Analyse
Lebenszahl  ·  Seelendrang  ·  Persönlichkeit
Jetzt

Redaktion F-News

Kommentare

2 Kommentare

  1. Hans-Dieter Brune

    Unsere feigen Volksvertreter sind total weich gegenüber den Fremden, und total hart gegenüber der eigene Bevölkerung. Sind elende, dreckige Sklavenhalter der eigene Bevölkerung. Die Syrer dürften keine Rückkehrprämie bekommen, wenn sie nicht zurückkehren, harter Knast mit harter Zwangsarbeit. Ihr elend dreckigen feigen Wichser.

    Antworten
  2. dr weiss

    mein mustapha war schon dreimal ausgereist und wieder da… diesmal mit 4 frauen… alle kostenlos krankenversichert… deutscher dummdepp hat eine frau und muss deren noch krankenkasse selber zahlen…
    inshalla wir sind da… alice erlöse uns von politidioten asyliverbrecher und gestörte dummwähler… herr wirf hirn herab.. und jagt endlich den größten problem-lügenbeutel aus dem lande… sch-merz lass nach… hau einfach ab, mach den habecksprung und weg bevor der bürger das übernimmt…????

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ähnliche Beiträge