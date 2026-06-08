Apple hat auf der WWDC26 seine Betriebssysteme und Entwicklerwerkzeuge für die nächste Softwaregeneration vorgestellt. Doch die wichtigste Nachricht der Keynote ist weniger ein neues Design als ein neues Versprechen: Die seit Jahren angekündigte wirklich intelligente Siri soll im Herbst 2026 endlich starten. Zunächst allerdings nur in den USA. Nutzer in der Europäischen Union müssen weiter warten.

Die neue Siri soll den persönlichen Kontext des Nutzers verstehen, Bildschirminhalte erkennen und Aufgaben über mehrere Apps hinweg erledigen. Sie soll etwa Informationen aus Nachrichten und E-Mails zusammenführen, Termine, Reisen oder Dokumente finden und auf Zuruf Aktionen ausführen. Genau diese Fähigkeiten hatte Apple bereits 2024 groß angekündigt und später verschoben. Nun nennt der Konzern erneut einen Zeitplan: Start mit den kommenden Systemversionen im Herbst, weitere Sprachen und Regionen schrittweise danach.

Neben Siri zeigte Apple die üblichen Jahresupdates für iPhone, iPad, Mac, Watch und Vision Pro. Im Mittelpunkt stehen weitere Funktionen von Apple Intelligence, stärker automatisierte Kurzbefehle, Übersetzungen, neue Kommunikations- und Produktivitätsfunktionen sowie Werkzeuge, mit denen Entwickler Apples KI-Modelle direkt in Apps einbauen können. Der große Sprung bleibt jedoch Siri. Ohne den neuen Assistenten wirken viele Einzelneuerungen wie Nacharbeiten an einem KI-Start, bei dem Apple der Konkurrenz bisher hinterherlief.

Für Europa wird es erneut kompliziert. Apple erklärt in einer Mitteilung zur Verzögerung in der EU, die Anforderungen des Digital Markets Act zwängen den Konzern dazu, zentrale Systemfunktionen für konkurrierende Dienste zu öffnen. Bevor die neue Siri in der EU angeboten werde, müsse Apple sicherstellen, dass persönliche Daten und geräteübergreifende Aktionen trotz dieser Vorgaben geschützt blieben. Einen konkreten europäischen Starttermin nennt das Unternehmen nicht.

Die EU-Kommission weist Apples Darstellung zurück. Der Digital Markets Act verlange keine unsicheren Produkte, sondern fairen Wettbewerb und die Öffnung beherrschender Plattformen. Apple wiederum warnt seit Langem, dass vorgeschriebene Schnittstellen und Interoperabilität neue Zugriffswege auf sensible Daten schaffen könnten. Der Konflikt ist damit derselbe wie bei bereits verzögerten Funktionen: Brüssel verlangt Öffnung, Apple besteht auf der Kontrolle über das gesamte System, und europäische Kunden bekommen neue Funktionen später oder gar nicht.

Ganz aus der Verantwortung stehlen kann sich Apple dennoch nicht. Die intelligente Siri wurde nicht erst durch den DMA verspätet. Der Konzern hatte Funktionen beworben, die technisch noch nicht marktreif waren, und musste den Zeitplan weltweit korrigieren. Die EU-Regeln erklären, warum Europa beim Neustart erneut hinten anstehen könnte. Sie erklären nicht, warum Apple für den versprochenen Umbau seines Sprachassistenten überhaupt zwei Jahre benötigt.

Für deutsche Nutzer bleibt deshalb nach der WWDC26 eine ernüchternde Bilanz: Die intelligente Siri kommt vielleicht endlich, aber zunächst woanders. Während Apple und Brüssel darüber streiten, wer Datenschutz, Sicherheit und Wettbewerb besser schützt, zahlen europäische Käufer denselben Preis für Geräte, deren zentrale KI-Funktion erneut nur mit Verspätung verfügbar sein soll. Regulierung, die den Markt öffnen will, darf nicht zum Dauerzustand führen, in dem Europa bei jeder technischen Neuerung draußen warten muss.