Die Finanzmärkte haben Europa im Würgegriff. Wer den Staaten das Geld leiht und ihre Schulden hält, bestimmt am Ende die Politik. Während Italien schon mehr Zinsen zahlt als neue Schulden aufnimmt, feiern BlackRock, Vanguard & Co. ein stilles Comeback als die wahren Herrscher Europas. Selbst der SPIEGEL schlägt am 2.6.26 Alarm.

Das Rothschild-Prinzip feiert Comeback

Schon im 19. Jahrhundert zeigte das Bankhaus Rothschild, wie mächtig der Markt für Staatsanleihen wirklich ist. Statt Königen direkt Geld zu leihen, organisierten sie den Handel mit Staatschulden an den Börsen. Verloren die Märkte das Vertrauen in ein Land, wurden die Anleihen abgestoßen, die Kurse krachten und die Zinsen explodierten. Die Herrscher mussten kuschen.

Dieses unsichtbare Machtinstrument feiert heute ein dramatisches Comeback.

BlackRock, Vanguard & Co. – die neuen Herrscher

Die Könige sind Geschichte, die strukturelle Abhängigkeit ist geblieben. Heute heißen die großen Geldgeber BlackRock, Vanguard und globale Großbanken. Sie halten enorme Bestände an Staatsanleihen der Euroländer. Ihr Einfluss braucht keine offenen Drohungen, er wirkt leise, aber gnadenlos über steigende Zinsen und die Bewertungen der Ratingagenturen.

Italien zahlt schon mehr Zinsen, als es neue Schulden aufnimmt

Frische Berechnungen des Europaabgeordneten Moritz Körner zeigen das dramatische Ausmaß: Italiens Staatsverschuldung liegt bei 137 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Allein die Zinszahlungen fraßen im letzten Jahr 3,9 Prozent der gesamten italienischen Wirtschaftskraft. In Griechenland und Ungarn sieht es ähnlich bedrohlich aus.

Das eigentlich Alarmierende: Italien hat 2025 bereits mehr Zinsen an die Finanzmärkte gezahlt, als es überhaupt neue Schulden aufgenommen hat. Der Staat mutiert vom Gestalter zum bloßen Zinseintreiber für die Gläubiger. Für Schulen, Infrastruktur oder Forschung bleibt immer weniger übrig.

Die unsichtbare Personalunion

Wie funktioniert diese Einflussnahme im Alltag? Besonders perfide durch den fließenden Wechsel zwischen Politik und Hochfinanz. Prominente Beispiele sind Mario Draghi (ehemaliger Goldman-Sachs-Berater, EZB-Chef und italienischer Ministerpräsident), Christine Lagarde (ehemalige französische Finanzministerin, IWF-Chefin und heutige EZB-Präsidentin) sowie Mario Monti. Wenn Spitzenpolitiker und globale Finanzinstitutionen dieselbe Sprache sprechen, braucht es keine offenen Befehle mehr. Die Interessen der Märkte werden von der Politik ganz automatisch mitgedacht.

Jetzt droht der große Knall

Durch die Zinserhöhungen der EZB explodieren die Kosten für frische Kredite. Selbst deutsche Bundesanleihen erreichen mit fast drei Prozent den höchsten Stand seit 2010. Investoren stoßen Papiere überschuldeter Länder bereits massiv ab.

Wenn die EU-Staaten ihre Haushalte nicht radikal sanieren, droht der Albtraum: wirtschaftlicher Stillstand bei gleichzeitig hoher Geldentwertung, Investitionsflaute und wachsender politischer Ohnmacht. Die Ketten der Gegenwart sind digital, aber sie halten Europa fester denn je im Griff.