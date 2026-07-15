WHO treibt Gesundheits-KI voran: Patientendaten werden zum Rohstoff

Die Weltgesundheitsorganisation will den Einsatz Künstlicher Intelligenz in Medizin und Pflege international vorantreiben. Am heutigen Mittwoch beginnt in Lissabon eine zweitägige WHO-Konferenz, auf der Regierungsvertreter, Aufsichtsbehörden, Ärzte, Wissenschaftler, Organisationen und Unternehmen globale Leitlinien für Gesundheits-KI diskutieren. Im Zentrum stehen ausgerechnet jene Punkte, bei denen es um Macht geht: Daten, Infrastruktur, Haftung, Regulierung und Investitionen.

Offiziell soll die Veranstaltung erfolgreiche Anwendungen identifizieren und Ländern helfen, KI verantwortungsvoll in ihre Gesundheitssysteme einzubauen. Die WHO spricht von Chancengerechtigkeit, Menschenrechten und vertrauenswürdiger Technik. Das klingt beruhigend. Tatsächlich soll jedoch eine internationale Architektur entstehen, in der Gesundheitsdaten zwischen Systemen nutzbar, technische Standards vereinheitlicht und KI-Anwendungen in großem Maßstab ausgerollt werden können.

Medizinische KI kann Ärzte entlasten, Bilder auswerten und Muster erkennen. Doch sie braucht gewaltige Mengen hochwertiger Daten. Patientengeschichten, Diagnosen, Laborwerte, Medikamente und Bildaufnahmen werden damit zum Rohstoff einer neuen Gesundheitsindustrie. Die entscheidende Frage lautet nicht nur, ob ein Modell nützlich ist. Entscheidend ist, wer die Daten kontrolliert, wer mit ihnen Systeme trainiert und wer später an den daraus entwickelten Produkten verdient.

Genau hier reicht das übliche Gerede von Anonymisierung und Ethik nicht aus. Gesundheitsdaten sind besonders sensibel und lassen sich durch die Kombination verschiedener Datensätze teilweise wieder Personen zuordnen. Je stärker Kliniken, Behörden, Forschungseinrichtungen und private Anbieter ihre Systeme vernetzen, desto größer wird die Angriffsfläche. Ein Datenleck bei einer Gesundheitsplattform lässt sich nicht wie ein gestohlenes Passwort zurücksetzen.

Auch die Haftung bleibt brisant. Übersieht ein Algorithmus einen Tumor, empfiehlt eine falsche Behandlung oder stuft einen Patienten als weniger dringlich ein, darf die Verantwortung nicht zwischen Arzt, Klinik, Softwarefirma und Datenlieferant verschwinden. Ein Mensch muss die Entscheidung erklären und verantworten. Andernfalls entsteht eine Medizin, in der der Computer empfiehlt, der Arzt abnickt und der Patient im Schadensfall gegen eine Wand aus Zuständigkeiten läuft.

Besonders kritisch ist der politische Rahmen. Die Teilnahme in Lissabon ist nur auf Einladung möglich, während die Ergebnisse später Gesundheitssysteme weltweit prägen sollen. Bürger und Patienten sitzen nicht gleichberechtigt mit Regierungen, internationalen Organisationen und der Digitalindustrie am Tisch. Wer von globaler Koordination spricht, darf diese Machtverschiebung nicht hinter wohlklingenden Begriffen wie Innovation und Gerechtigkeit verstecken.

KI kann ein Werkzeug für bessere Medizin sein. Sie kann aber ebenso zum Filter werden, der Behandlungen priorisiert, Risiken bewertet und Menschen anhand statistischer Wahrscheinlichkeiten sortiert. Sobald Kostendruck und zentrale Vorgaben hinzukommen, wird aus einer technischen Empfehlung schnell eine faktische Entscheidung. Patienten brauchen deshalb einklagbare Rechte, nachvollziehbare Modelle und eine echte Wahlmöglichkeit – keine Vertrauensbroschüren.

Die WHO-Konferenz zeigt, wie schnell die Weichen gestellt werden. Während die Öffentlichkeit noch über Chancen staunt, planen Institutionen bereits Datenräume, Standards und Investitionsmodelle. Gesundheitsdaten dürfen jedoch weder zum kostenlosen Trainingsmaterial für Konzerne noch zum Steuerungsinstrument internationaler Bürokratien werden. Medizin muss dem Patienten dienen – nicht dem Algorithmus und nicht den Organisationen, die ihn kontrollieren.