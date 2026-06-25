Wenn Minijobs fallen, kippen die Kleinen zuerst

Nach aktuellen Medienberichten zur Arbeit der Rentenkommission steht ein sensibles Thema plötzlich wieder im Raum: die Sonderstellung von Minijobs. Wenn aus diesen flexiblen Beschäftigungsformen reguläre sozialversicherungspflichtige Jobs werden sollen, klingt das auf dem Papier nach mehr Fairness. In der Praxis könnte es für viele kleine Betriebe jedoch genau der Moment sein, an dem das ohnehin wacklige Geschäftsmodell endgültig kippt.

Gerade in Gastronomie, Einzelhandel, Reinigung und kleinteiligen Dienstleistungen sind Minijobs keine Randnotiz, sondern Teil des täglichen Betriebs. Sie fangen Stoßzeiten ab, sichern Wochenendschichten und machen Öffnungszeiten überhaupt erst darstellbar. Wer diese Struktur politisch per Federstrich verteuert, trifft nicht zuerst Großkonzerne mit dicken Rücklagen, sondern Bäckereien, Cafés, Kioske, Friseure und Familienbetriebe, die seit Jahren zwischen Inflation, Energiepreisen, Lieferkosten und Bürokratie aufgerieben werden.

Genau deshalb ist die Debatte politisch heikler, als es in Expertengremien oft klingt. Denn selbst wenn das Ziel lautet, mehr Menschen in reguläre Beschäftigung und in die Sozialkassen zu bringen, heißt das noch lange nicht, dass diese Rechnung in der Wirklichkeit aufgeht. Viele Minijobber sind Studenten, Rentner, Eltern oder Menschen, die bewusst nur begrenzt arbeiten können oder wollen. Für sie ist der Minijob kein Übergangsfehler des Systems, sondern ein bewusst genutztes Modell. Wenn dieses Modell unattraktiv oder zu teuer wird, verschwindet die Arbeit nicht automatisch in Vollzeitstellen. Oft verschwindet sie einfach ganz.

Für die Betriebe wäre das doppelt fatal. Sie müssten nicht nur höhere Lohnnebenkosten schultern, sondern auch mehr Verwaltungsaufwand, mehr Dokumentation und weniger Spielraum bei spontanen Einsätzen. In einer Ökonomie, in der schon heute unzählige kleine Unternehmer an Abgaben, Vorschriften und Personalmangel verzweifeln, wäre das kein Modernisierungsschub, sondern ein weiterer Schubser Richtung Aufgabe. Die Insolvenzstatistik müsste man dann nicht mehr erklären, sondern nur noch fortschreiben.

Hinzu kommt ein Einwand, den die politische Klasse gern kleinredet: Wer legale, niedrigschwellige Beschäftigung abbaut, stärkt nicht automatisch die soziale Gerechtigkeit, sondern mitunter den informellen Markt. Wenn einfache, flexible Jobs für beide Seiten unattraktiv werden, wächst der Anreiz, Arbeit in Grauzonen zu verlagern. Der Staat bekäme dann womöglich genau das Gegenteil dessen, was er vorgibt erreichen zu wollen: weniger offizielle Beschäftigung, weniger Transparenz und am Ende sogar weniger stabile Einnahmen.

Die eigentliche Frage lautet daher nicht, ob sich Minijobs theoretisch besser regulieren ließen. Die Frage lautet, ob Deutschland es sich in seiner jetzigen Verfassung leisten kann, noch ein funktionierendes Ventil im Arbeitsmarkt zu zerdrücken. Wer kleine und mittlere Betriebe ständig mit neuen Idealmodellen überzieht, darf sich nicht wundern, wenn am Ende keine soziale Aufwertung bleibt, sondern leere Ladenflächen, gekürzte Öffnungszeiten und noch mehr Frust in einer Wirtschaft, die längst nicht an zu wenig Moral, sondern an zu viel politischer Wirklichkeitsferne leidet.

Falls aus der Empfehlung der Rentenkommission tatsächlich ein konkreter Gesetzesvorstoß werden sollte, wäre das deshalb kein technisches Detail der Rentenpolitik. Es wäre ein direkter Eingriff in die ohnehin fragile Statik tausender Kleinbetriebe. Und wieder einmal würde eine Reform, die oben klug klingt, unten vor allem diejenigen treffen, die sich schon jetzt kaum noch über Wasser halten.