Großbritannien macht wieder vor, wie man aus einer Nebensächlichkeit eine Weltanschauung macht. Die Supermarktkette Sainsbury’s will braune Eier aus ihren Eigenmarken verbannen und künftig nur noch weiße Eier verkaufen. Der Grund: Weiße Eier sollen eine geringere CO₂-Belastung verursachen, weil die Hühner kleiner sind, weniger fressen und länger leben. Angeblich spart das über zwölf Prozent Emissionen.

Früher kaufte man Eier, weil man Hunger hatte. Heute muss man offenbar erst den CO₂-Ausweis der Henne prüfen.

Natürlich beteuern Experten sofort, dass weiße und braune Eier identisch seien. Gleicher Geschmack, gleiche Nährwerte, gleiche Qualität. Nur die Schalenfarbe unterscheidet sich.

Doch wenn wir ehrlich sind: Das ist erst der Anfang.

Heute heißt es: „Weiße Eier sind nachhaltiger.“

Morgen: „Braune Eier sollten aus Verantwortung für den Planeten stärker besteuert werden.“

Übermorgen: „Der Konsum brauner Eier ist klimaschädliches Verhalten.“

Und spätestens 2035 gibt es vermutlich einen Eierpass, in dem dokumentiert wird, wie viele Gramm CO₂ Ihr Sonntagsfrühstück verursacht hat.

Man stelle sich die Schlagzeilen vor:

„Aktivisten fordern Warnhinweise auf braunen Eiern.“

„Braune Eier fördern strukturelle Klimabelastung.“

„Weiße Eier als Zeichen verantwortungsvoller Ernährung.“

Irgendwann sitzt dann ein Regierungsbeauftragter im Frühstücksfernsehen und erklärt mit ernster Miene, dass es selbstverständlich nichts mit Diskriminierung zu tun habe, wenn weiße Eier bevorzugt werden. Es gehe ausschließlich um Nachhaltigkeit.

Das Problem ist nicht die Farbe des Eis. Das Problem ist die Denkweise dahinter. Aus jeder Kleinigkeit wird eine moralische Frage. Nichts darf einfach nur ein Ei sein. Alles braucht einen politischen, ökologischen oder ideologischen Überbau.

Während Kriege toben, Staaten Schuldenberge anhäufen und Millionen Menschen unter steigenden Lebenshaltungskosten leiden, diskutiert eine ganze Branche ernsthaft über die Schalenfarbe von Frühstückseiern.

Die gute Nachricht: Dem Ei ist das völlig egal.

Es weiß nicht einmal, welche Farbe es hat. 🥚