Wie die AfD-Vorsitzende Alice Weidel erklärt, habe die SPD ihren Anspruch als Partei der Arbeitnehmer längst aufgegeben. In einer aktuellen Stellungnahme wirft sie den Sozialdemokraten vor, nicht mehr die Interessen von Arbeitern, Rentnern und kleinen Angestellten zu vertreten, sondern Politik für Bürokraten, Funktionäre und ideologische Projekte zu machen.

Weidel argumentiert, dass die Bürger täglich die Folgen dieser Entwicklung spürten: steigende Energiepreise, hohe Lebenshaltungskosten, wachsende Steuer- und Abgabenlast sowie eine Wirtschaftspolitik, die den Industriestandort Deutschland zunehmend schwäche. Während viele Arbeitnehmer um ihren Wohlstand fürchten müssten, beschäftige sich die Regierung mit immer neuen Prestigeprojekten und Umverteilungsprogrammen.

Der Vorwurf trifft einen wunden Punkt. Selbst in etablierten Medien wird inzwischen diskutiert, ob die SPD ihren Charakter als klassische Arbeiterpartei verloren hat. Beobachter verweisen darauf, dass immer mehr Arbeiter und Gewerkschaftsmitglieder inzwischen andere Parteien wählen.

Für Weidel ist die Entwicklung kein Zufall. Die SPD habe sich von ihren traditionellen Wählern entfremdet und vertrete heute vor allem die Interessen eines politischen Apparats. Wer morgens zur Arbeit gehe, Steuern zahle und seine Familie ernähren müsse, finde sich in der Politik der Sozialdemokraten immer weniger wieder.

Besonders scharf kritisiert die AfD-Chefin die Migrations- und Energiepolitik der vergangenen Jahre. Die Kosten würden letztlich von den arbeitenden Bürgern getragen, während die politischen Verantwortlichen die Folgen kaum selbst spürten.

Die SPD feiert sich weiterhin gerne als Partei der „kleinen Leute“. Doch die Wahlergebnisse der vergangenen Jahre zeigen ein anderes Bild: In vielen klassischen Arbeiterhochburgen bröckelt die Unterstützung. Dass selbst Sozialdemokraten inzwischen öffentlich darüber diskutieren, ob ihre Partei noch eine Arbeiterpartei ist, dürfte für Weidel die beste Bestätigung ihrer Kritik sein.

Am Ende bleibt eine unbequeme Frage: Wenn die Partei der Arbeiter ihre Arbeiter verliert – wessen Partei ist sie dann eigentlich noch?