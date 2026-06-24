US-Pilot sieht iranische Drohnen in „Quallen-Formation“ – Alien-Shit oder neue Technologie?

Ein US-Pilot berichtet nach seinem Abschuss über dem Iran von etwas, das klingt wie aus einem Science-Fiction-Film: Iranische Drohnen sollen in einer „Quallen-Formation“ angegriffen haben – ein großes Mutterschiff mit mehreren kleineren Drohnen darunter wie Tentakel, die sich als ein einziges Wesen bewegten.

Der F-15-Pilot, der im April 2026 über Iran abgeschossen wurde, beschrieb den Anblick im Debriefing als „real alien sh*t“. Die Drohnen hätten sich vernetzt bewegt, als wären sie ein Organismus. Die US-Geheimdienste sind sich uneins: War das eine echte neue Technologie, eine Halluzination nach dem Abschuss oder etwas, das man lieber nicht zugeben möchte?

Die Formation würde eine hochentwickelte „one-to-many meshed networking“-Technologie voraussetzen – ein einzelner Operator steuert Dutzende Drohnen gleichzeitig mit koordinierter Bewegung. Bislang traute man Iran das nicht zu. Hilfe aus China und Russland wird vermutet.

Während offizielle Stellen die Aussage des Piloten mit Skepsis behandeln, bleibt die Frage: Warum wird ein solches Phänomen sofort als „Konzussion“ abgetan? Wenn Iran tatsächlich in der Lage ist, Drohnenschwärme wie einen lebendigen Organismus zu koordinieren, dann hat sich die Bedrohungslage im Nahen Osten dramatisch verändert.

Die US-Luftwaffe und das Central Command schweigen. Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ein fragiler Waffenstillstand zwischen den USA und Iran besteht. Die Verhandlungen laufen. Vielleicht will niemand zugeben, wie weit der Gegner bereits ist.

Quelle: CNN, 23. Juni 2026