Thomas Krebs und seine Mutter: Wenn Psychiatrie eine ganze Familie zerreibt

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Symbolbild: Klinikflur mit geschlossener Tür
Symbolbild: Klinikflur mit geschlossener Tür.

Auf Behördenstress ist ein neues unzensiertes Video mit Thomas Krebs und seiner Mutter veröffentlicht worden.

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Gerd Peters – Gesundheitsreporter mit Schlagseite zu alternativer Medizin.

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