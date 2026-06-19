Thiels Geheimtreffen: Was macht Spahn dort?

Ein Datenleck reißt die Tür zu einem elitären Netzwerk auf, das seine Teilnehmer und Aktivitäten jahrelang weitgehend vor der Öffentlichkeit verborgen hielt. Im Mittelpunkt steht „Dialog“, eine 2006 von Tech-Milliardär Peter Thiel mitgegründete, nur auf Einladung zugängliche Gruppe für einflussreiche Akteure aus Politik, Technologie, Militär und Finanzwelt. Mittendrin: der deutsche CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn.

Spahns Büro bestätigte inzwischen, dass der CDU-Politiker in unregelmäßigen Abständen an Treffen dieses Umfelds teilgenommen hat: 2018 in Irland, 2019 in Italien, 2022 in Portugal, 2023 in Spanien und 2024 in Deutschland. Zuvor hatte ein Datenleck interne Unterlagen über das Netzwerk offengelegt. Die ursprüngliche Recherche von WIRED beschreibt eine abgeschottete Welt aus Amtsträgern, Tech-Unternehmern, Investoren und Militärs.

Zur vollständigen Einordnung gehört die Stellungnahme aus Spahns Büro. Danach sei der Politiker Peter Thiel bei diesen Treffen nie begegnet. Ob Spahn Mitglied des Netzwerks ist, ließ sein Büro offen; den Begriff „Dialog Society“ kenne er nicht. Für das Treffen im August 2026 nahe Dublin sei Spahn eingeladen gewesen, habe die Teilnahme jedoch abgesagt. Spahn nehme regelmäßig an internationalen Konferenzen teil und halte den Austausch unterschiedlicher Perspektiven für wichtig.

Das erklärt die wiederholte Teilnahme, beseitigt aber nicht die entscheidenden Fragen. Warum besucht einer der mächtigsten deutschen Parlamentarier über Jahre ein vertrauliches Format, dessen Teilnehmerlisten und Strukturen der Öffentlichkeit entzogen bleiben? Welche Interessen werden dort vertreten, welche Kontakte entstehen und welchen Einfluss haben solche Begegnungen später auf politische Entscheidungen?

Der geleakte Teilnehmerbestand für das geplante Treffen 2026 umfasst laut WIRED 222 Namen. Auf dem Programm stehen Themen wie künstliche Intelligenz, militärische Technologien, der Umgang mit einem möglichen Dritten Weltkrieg, Atomkraft und sogar eine Runde mit dem Titel „Build-a-Cult“, also sinngemäß „Baue eine Sekte“. Gerade diese Mischung aus Macht, Technologie, Kriegsszenarien und persönlicher Vernetzung macht das Hinterzimmerformat politisch brisant.

LobbyControl reagiert mit ungewöhnlich scharfer Kritik. Kathrin Anhold von der Transparenzorganisation erklärt, Spahn begebe sich „fahrlässig in antidemokratische Kreise“. LobbyControl sieht in den Netzwerken rechtslibertärer US-Tech-Milliardäre eine Strategie, radikal rechte Kräfte in Europa zu stärken, die EU zu schwächen und Anschlussstellen in der CDU zu suchen.

Das ist eine politische Bewertung von LobbyControl, kein Beleg dafür, dass Spahn bei den Treffen antidemokratische Pläne unterstützt oder Absprachen mit Thiel getroffen hat. Dennoch ist die Warnung nicht aus der Luft gegriffen: Milliardäre wie Thiel verfügen über enorme wirtschaftliche, technologische und mediale Macht. Ihr politischer Einfluss endet nicht bei öffentlichen Parteispenden, sondern wirkt über Investitionen, Denkfabriken, persönliche Kontakte und exklusive Netzwerke.

LobbyControl warnt deshalb davor, dass sich demokratische Konservative von solchen Kreisen vereinnahmen lassen könnten. Wer glaube, dort lediglich deutsche oder konservative Interessen zu vertreten, unterschätze nach Ansicht der Organisation die Machtverhältnisse. Gewinner einer solchen Annäherung seien nicht automatisch CDU oder Europa, sondern jene Akteure, die nationale Parteien als Zugang zur europäischen Politik betrachten.

Die Organisation fordert als erste Gegenmaßnahme einen Deckel für Parteispenden. Damit solle verhindert werden, dass ausländische Milliardärsnetzwerke über Geld, Kampagnen und verbundene Akteure übermäßigen Einfluss auf europäische Parteien und Wahlkämpfe gewinnen. Angesichts der finanziellen Macht von Tech-Unternehmern ist das eine Debatte, der sich auch die CDU nicht mit dem Hinweis auf privaten Meinungsaustausch entziehen kann.

Spahn steht bereits seit Jahren wegen seines Umgangs mit Interessenkonflikten und einflussreichen Kontakten in der Kritik. LobbyControl verwies wiederholt auf die Maskenbeschaffung während seiner Amtszeit als Gesundheitsminister, intransparente Spendendinner und offene Fragen rund um private Geschäfte. Die bestätigten Teilnahmen an den Dialog-Treffen fügen diesem Bild nun ein weiteres Kapitel hinzu.

Demokratie lebt nicht davon, dass mächtige Männer in abgeschlossenen Räumen unter sich bleiben. Sie lebt von Transparenz, nachvollziehbaren Interessen und politischer Verantwortung. Jens Spahn mag Peter Thiel bei den Treffen nach eigener Darstellung nie begegnet sein. Doch wer fünfmal durch dieselbe Hintertür geht, muss der Öffentlichkeit erklären, was sich dahinter befindet.

Quellen