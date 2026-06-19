Texas-Datenleck: Führerschein- und Passdaten von drei Millionen Bürgern gestohlen

Texas treibt Identitäts- und Alterskontrollen im Internet voran, kann aber nicht einmal die bereits eingesammelten Ausweisdaten seiner Bürger schützen. Wie Reclaim The Net berichtet, haben Angreifer über das staatliche System für Jagd- und Angelscheine auf die Identitätsdaten von mehr als drei Millionen Menschen zugegriffen. Betroffen sind ausgerechnet jene Dokumente, mit denen der Staat künftig immer häufiger den Zugang zur digitalen Welt kontrollieren will.

Das Texas Parks and Wildlife Department bestätigt den Vorfall. Nach dem bisherigen Stand konnte ein unbefugter Akteur über den externen Anbieter des Lizenzsystems auf Führerscheindaten, Passnummern, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Wohnanschriften von mehr als drei Millionen Kunden zugreifen. Die Behörde verkauft über dieses System Jagd- und Angelscheine.

Sozialversicherungsnummern, Geburtsdaten und Finanzinformationen einschließlich Kreditkartendaten seien nach Angaben der Behörde nicht abgeflossen. Es gebe außerdem keine Hinweise darauf, dass Minderjährige betroffen waren oder eine bestimmte Gruppe gezielt angegriffen wurde. Den Namen des beauftragten Unternehmens nennt die Behörde in ihrer Mitteilung nicht.

Das ist mehr als eine gewöhnliche Panne bei irgendeinem privaten Onlinedienst. Bürger übergaben ihre Ausweisdaten einer staatlichen Stelle, weil sie eine Angel- oder Jagdlizenz erwerben wollten. Der Staat reichte diese sensiblen Informationen an einen externen Dienstleister weiter. Nun müssen mehr als drei Millionen Menschen damit rechnen, dass ihre amtlichen Identifikations- und Kontaktdaten für Identitätsdiebstahl, Betrugsversuche oder täuschend echte Phishing-Nachrichten missbraucht werden.

Besonders brisant ist der politische Hintergrund. Texas gehört zu den US-Bundesstaaten, die Online-Alterskontrollen massiv ausweiten. Für den Zugang zu Erwachsenenangeboten gelten bereits Identitätsprüfungen; auch App-Stores sollen nach dem Willen des Staates das Alter ihrer Nutzer kontrollieren. Jede solche Vorschrift schafft neue Datenbanken, neue Kopien von Ausweisen und neue externe Anbieter, denen Bürger vertrauen müssen, ohne sie selbst gewählt zu haben.

Der aktuelle Vorfall zeigt das strukturelle Problem dieser Kontrollpolitik. Der Staat verspricht Schutz und verlangt dafür immer mehr persönliche Daten. Anschließend lagern Behörden deren Verarbeitung an Unternehmen aus, deren Sicherheitsvorkehrungen für die Betroffenen unsichtbar bleiben. Kommt es zum Einbruch, lässt sich ein Passwort ändern. Eine kompromittierte amtliche Identität begleitet die Betroffenen dagegen möglicherweise über Jahre.

Texas will nach eigenen Angaben die Zugriffskontrollen verschärfen und die Überwachung des Systems ausbauen. Betroffene können ein Jahr kostenlose Bonitätsüberwachung erhalten und sollen ihre Konten sowie Kreditauskünfte auf verdächtige Aktivitäten prüfen. Die Anmeldung dafür ist laut Behörde bis zum 14. September 2026 möglich.

Der Vorgang ist eine Warnung weit über Texas hinaus. Wer digitale Identitätsnachweise zur Eintrittskarte für Webseiten, Apps und alltägliche Dienstleistungen macht, produziert zentrale Beutesammlungen für Kriminelle. Der Staat fordert den gläsernen Bürger und beweist gleichzeitig, dass er dessen Daten nicht zuverlässig bewachen kann. Mehr Identitätszwang bedeutet deshalb nicht automatisch mehr Sicherheit, sondern oft nur einen größeren Schaden beim nächsten Einbruch.