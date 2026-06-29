„T-Shirts tun uns energetisch nicht gut“ – Warum eine Expertin für traditionelle Kleidung zum Umdenken aufruft

Für Millionen Menschen gehören T-Shirts zur alltäglichen Garderobe. Die Schneiderin und Betreiberin des YouTube-Kanals „Tausendschnitt – Energetische Kleidung“ sieht das jedoch kritisch. In einem aktuellen Video erklärt sie, warum sie T-Shirts weitgehend aus ihrem Kleiderschrank verbannt hat – und welche Alternativen sie stattdessen empfiehlt.

Ihre Argumentation stützt sich auf drei Bereiche: die Entstehungsgeschichte des T-Shirts, ökologische Aspekte des Baumwollanbaus sowie ihre Auffassung von den energetischen Eigenschaften verschiedener Naturfasern.

Nach ihrer Ansicht ist das T-Shirt kein ursprünglich als Alltagskleidung entwickeltes Kleidungsstück. Es habe seinen Ursprung als militärische Unterwäsche und trage bis heute den Charakter einer Uniform in sich. Auch der einfache, rechteckige Schnitt sei kein Zufall, sondern Ausdruck industrieller Massenproduktion. Er ermögliche eine kostengünstige Herstellung, standardisierte Größen und biete gleichzeitig eine ideale Fläche für Logos und Werbung.

Ein weiterer Schwerpunkt des Videos ist die Baumwolle selbst. Die Autorin verweist auf den hohen Wasserverbrauch, den Einsatz von Pestiziden und die großflächigen Monokulturen, die mit dem weltweiten Baumwollanbau verbunden seien. Als Beispiel nennt sie unter anderem die Austrocknung des Aralsees. Zwar erkennt sie an, dass Biobaumwolle einige Probleme reduziere, hält sie jedoch nicht für eine grundsätzliche Lösung.

Den größten Stellenwert misst sie allerdings den aus ihrer Sicht energetischen Eigenschaften verschiedener Naturfasern bei. Sie vertritt die Auffassung, dass Pflanzen und Tiere immer optimal an das Klima ihrer Herkunft angepasst seien und der Mensch deshalb ebenfalls bevorzugt regionale Materialien nutzen sollte.

Baumwolle stammt ihrer Darstellung zufolge aus tropischen Regionen und speichere Feuchtigkeit und Wärme. Für das feuchte mitteleuropäische Klima hält sie diese Eigenschaften für ungünstig. Wolle dagegen gebe Feuchtigkeit wieder ab und eigne sich deshalb ihrer Meinung nach deutlich besser für Herbst und Winter.

Für den Sommer empfiehlt sie vor allem lockere Kleidung aus Leinen. Zwar könne auch Leinen viel Feuchtigkeit aufnehmen, wirke jedoch kühlend und sorge bei großer Hitze für ein angenehmeres Tragegefühl. Enge T-Shirts und Jeans bezeichnet sie insbesondere an heißen Sommertagen als wenig sinnvoll.

Interessant ist dabei, dass sie ihre Empfehlungen durchaus differenziert formuliert. Baumwolle lehnt sie nicht vollständig ab. Im Winter könne sie beispielsweise als Unterwäsche unter Wollkleidung durchaus sinnvoll sein. Merinowolle hält sie zwar für besonders geeignet, weist aber darauf hin, dass deren Herstellung ebenfalls kritisch betrachtet werden müsse und hochwertige Produkte entsprechend teuer seien.

Ganz ohne T-Shirts kommt allerdings auch sie nach eigenen Angaben nicht aus. Als größtes Hindernis bei der Umstellung nennt sie den höheren Pflegeaufwand klassischer Blusen und Leinenhemden. Diese müssten häufiger gebügelt werden – gerade im Sommer ein zusätzlicher Aufwand, weshalb sie an manchen Tagen selbst noch zum T-Shirt greife.

Ob man ihre energetischen Überlegungen teilt oder nicht: Das Video regt dazu an, über die eigene Kleidung einmal aus einer anderen Perspektive nachzudenken. Welche Materialien tragen wir täglich auf der Haut? Woher stammen sie? Wie werden sie hergestellt? Und orientiert sich unsere Kleidung an unserem Klima – oder vor allem an den Anforderungen industrieller Massenproduktion?