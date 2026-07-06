Standort-Alarm: Österreichs Industrie schaut nervös auf Deutschlands Reformkurs

Die österreichische Industriellenvereinigung schlägt Alarm: Deutschlands Reformoffensive verschärfe den Wettbewerb um die attraktivsten Wirtschaftsstandorte in Europa. In einer aktuellen Aussendung verweist die IV auf Bürokratieabbau, Arbeitsmarkt, Pensionen und Investitionen. Für Österreich wachse damit der Druck, selbst endlich zu handeln.

Bemerkenswert ist nicht nur die Kritik an Wien, sondern der Blick nach Deutschland. Ausgerechnet Deutschland, das jahrelang als Paradebeispiel für Bürokratie, Energiepreis-Irrsinn und Standortverschleiß galt, wird nun in Österreich als Reformsignal wahrgenommen. IV-Generalsekretär Christoph Neumayer erklärt, Deutschland zeige, dass auch tiefgreifende Strukturreformen politisch umsetzbar seien.

Die IV verweist auf Österreichs Rückfall auf Platz 29 im IMD World Competitiveness Ranking. Das sei ein Warnsignal, das nicht länger ignoriert werden dürfe. Besonders genannt werden schnellere Genehmigungsverfahren, mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt, wettbewerbsfähige Arbeitskosten und ein tragfähiges Pensionssystem. Die Kopplung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung wird ausdrücklich als Beispiel genannt.

Der eigentliche Punkt reicht über Österreich hinaus. In Europa beginnt der Standortwettbewerb wieder härter zu werden, weil die alte Illusion platzt: Wohlstand entsteht nicht durch immer neue Verteilungsversprechen, Klimapläne, Verwaltungsschichten und politische Sonntagsreden. Wohlstand entsteht durch Unternehmen, Investitionen, Energie, Arbeit und verlässliche Rahmenbedingungen.

Wenn selbst Industrievertreter in Österreich Deutschland plötzlich als Reformdruck erleben, zeigt das, wie tief der Schaden in vielen Nachbarländern bereits sitzt. Österreichs Konjunkturproblem sei ein Strukturproblem, schreibt die IV. Das gilt im Grunde für halb Europa. Die Staaten haben ihre produktiven Kerne jahrelang mit Bürokratie, Abgaben und ideologischen Großprojekten belastet und wundern sich nun über schwächelnde Wettbewerbsfähigkeit.

Deutschland sollte sich darauf allerdings nichts einbilden. Ein paar Reformsignale machen noch keinen Standortfrühling. Aber sie verändern die Debatte. Wer schneller genehmigt, Bürokratie abbaut und Arbeit wieder attraktiver macht, setzt andere unter Druck. Genau davor warnt die österreichische Industrie nun ihre eigene Regierung.

Für Bürger und Betriebe ist das eine nüchterne Lehre: Der Sozialstaat kann nur verteilen, was die Wirtschaft vorher erwirtschaftet. Wenn Politik den Standort erstickt, fehlen am Ende Jobs, Investitionen und Steuereinnahmen. Europa braucht weniger Standortromantik und mehr Wirklichkeitssinn. Sonst wandern Kapital, Industrie und Zukunft dorthin, wo sie weniger behindert werden.