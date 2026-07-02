Während Bürger, Mittelstand und Industrie unter Kosten, Bürokratie und politischer Dauerkrise ächzen, läuft ein Sektor wie geschmiert: die Rüstung. Rheinmetall meldet einen internationalen Großauftrag für vier Skynex-Flugabwehrsysteme. Der Auftragswert liegt nach Angaben des Konzerns bei mehreren hundert Millionen Euro.

Der Auftrag wurde demnach im zweiten Quartal 2026 verbucht und stammt von einem neuen internationalen Kunden. Geliefert werden sollen vier komplette Skynex-Systeme innerhalb von 39 Monaten. Die erste Batterie soll 21 Monate nach Vertragsunterzeichnung kommen, die weiteren Batterien jeweils im Abstand von sechs Monaten. Zum Paket gehören Lkw, Munition sowie ein integriertes Logistikpaket mit Schulungen, Ersatzteilen, Spezialwerkzeugen und Verbrauchsmaterial.

Skynex ist ein kanonenbasiertes Flugabwehrsystem für den Nahbereich. Rheinmetall nennt als Einsatzfelder unter anderem die Abwehr unbemannter Flugsysteme sowie Schutz gegen Raketen, Artillerie und Mörser. Technisch mag das beeindruckend sein. Politisch ist es ein weiteres Symptom einer Zeit, in der Wachstum vor allem dort gefeiert wird, wo Krieg, Aufrüstung und Bedrohungsszenarien die Nachfrage treiben.

Deutschland bekommt seine Straßen, Brücken, Schulen, Energiepreise und seine Industrie nicht mehr in den Griff. Aber wenn es um Waffen, Luftabwehr, Munition, Militärfahrzeuge und Logistik für den Ernstfall geht, drehen sich die Räder. Das ist der neue wirtschaftliche Normalzustand: Die zivile Volkswirtschaft wird durch Regulierung und Kosten stranguliert, während die Kriegswirtschaft mit Milliardenaufträgen gefüttert wird.

Natürlich braucht ein Staat Verteidigungsfähigkeit. Niemand muss so tun, als gäbe es keine Drohnen, Raketen oder militärischen Bedrohungen. Aber eine gesunde Volkswirtschaft erkennt man nicht daran, dass Rüstungskonzerne immer neue Rekordaufträge melden, während Bäcker, Maschinenbauer, Chemieunternehmen, Bauern und normale Haushalte um Luft ringen. Wenn der einzige Bereich mit echter Dynamik ausgerechnet der militärische ist, dann läuft das Land in eine gefährliche Schieflage.

Rheinmetall selbst macht in dieser Logik nur, was ein Konzern tut: Aufträge annehmen, liefern, wachsen. Die Verantwortung liegt bei einer Politik, die Deutschland in eine dauerhafte Mobilisierungsmentalität schiebt und dabei so tut, als sei Aufrüstung ein Ersatz für echte wirtschaftliche Stärke. Panzer, Flugabwehr und Munition können keine bezahlbare Energie, keine funktionierende Infrastruktur und keine freie Marktwirtschaft ersetzen.

Die Meldung zeigt, wohin die Reise geht. Immer mehr Geld, Aufmerksamkeit und industrielle Kapazität wandern in militärische Programme. Der Bürger soll sparen, zahlen, verzichten und sich an den Ausnahmezustand gewöhnen. Für F-NEWS bleibt die bittere Bilanz: Wenn in Deutschland fast nichts mehr richtig funktioniert, aber die Kriegswirtschaft brummt, ist das kein Erfolg. Es ist ein Warnsignal.