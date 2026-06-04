Die Pflege steht vor dem nächsten Milliardenloch. Und Berlin kennt wieder nur eine Richtung: tiefer in die Taschen der Bürger. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken will eine Pflegereform auf den Weg bringen, doch in der Debatte stehen bereits höhere Beiträge, eine höhere Beitragsbemessungsgrenze und neue Belastungen für Kinderlose, Gutverdiener und Pflegebedürftige im Raum.

Der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Sichert, greift diese Linie scharf an. In einer F-NEWS vorliegenden Pressemitteilung erklärt er: „Die Bürger in Deutschland werden bereits heute durch Steuern, Abgaben und Sozialbeiträge massiv belastet.“ Wer nun erneut höhere Beiträge oder weitere Belastungen ins Spiel bringe, zeige, „dass die Interessen der Bürger in Berlin keine Priorität mehr haben“.

Das ist der Kern der Debatte. Die Pflegeversicherung hat ein Problem. Aber die Bundesregierung tut so, als sei der deutsche Beitragszahler eine endlose Finanzquelle. Immer wenn ein System knirscht, wird nicht zuerst bei den Ausgaben gesucht, sondern beim Bürger. Noch ein Beitragspunkt, noch eine Grenze hoch, noch eine Sonderlast. Der arbeitende Mittelstand soll zahlen, schweigen und funktionieren.

Sichert verweist auf die wirtschaftliche Lage: Deutschland stecke seit Jahren in der Krise, Leistungsträger und Fachkräfte verließen das Land. „Allein im Jahr 2025 verließen rund 1,25 Millionen Menschen Deutschland“, so der AfD-Politiker. Gleichzeitig werde überall über Fachkräftemangel geklagt. Gerade besserverdienende Arbeitnehmer, Selbstständige und Unternehmer hielten die Wirtschaft am Laufen und finanzierten bereits heute einen erheblichen Teil der Sozialausgaben.

Die AfD dreht den Spieß um: Deutschland habe kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Sichert erinnert daran, dass Friedrich Merz dies selbst einmal festgestellt habe, als er noch nicht Kanzler war. Im Bundeshaushalt gebe es Einsparpotenziale in dreistelliger Milliardenhöhe. Solange Milliarden für Entwicklungshilfe, internationale Klimaprojekte und ideologische Prestigeprojekte ausgegeben würden, gebe es keinen Grund, deutschen Beitragszahlern noch mehr Geld abzunehmen.

Genau hier wird die Pflegereform politisch. Pflegebedürftige, Angehörige und Pflegekräfte brauchen ein stabiles System. Aber Stabilität entsteht nicht dadurch, dass der Staat jeden Fehler seiner Ausgabenpolitik an Arbeitnehmer, Rentner, Selbstständige und Familien weiterreicht. Wer die ganze Welt finanzieren will, darf sich nicht wundern, wenn für die eigene Pflege angeblich das Geld fehlt.

Sichert fordert deshalb Ausgabendisziplin statt Beitragserhöhungen: „Die Pflege muss nachhaltig finanziert werden. Das gelingt jedoch nicht durch immer höhere Beiträge, sondern durch konsequente Ausgabendisziplin des Staates.“ Solange im Bundeshaushalt Einsparpotenziale in Milliardenhöhe vorhanden seien, gebe es aus Sicht der AfD-Fraktion keinen Grund für weitere Beitragserhöhungen in der Pflegeversicherung.

Die Bundesregierung steht damit vor einer einfachen Frage: Will sie Pflege sichern oder nur die nächste Belastungsrunde hübsch verpacken? Wenn Berlin wieder zuerst bei den Bürgern kassiert, ist die Pflegereform keine Reform. Dann ist sie nur ein weiterer roter Umschlag im Briefkasten derjenigen, die dieses Land noch am Laufen halten.

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