Pflege wird zum Sanierungsfall: Bürger sollen die Härten schlucken

Die nächste Sozialkasse steht offen auf der Kippe. Wie n-tv berichtet, fehlen der Pflegeversicherung im kommenden Jahr voraussichtlich 7,5 Milliarden Euro. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken spricht bereits von „unvermeidbaren Härten“.

Das ist die neue Ehrlichkeit der Regierung: Erst wird jahrelang behauptet, die Systeme seien stabil, solidarisch und leistungsfähig. Dann kommt die Rechnung, und plötzlich sollen die Bürger verstehen, dass es ohne Einschnitte nicht geht. Pflege wird damit zum nächsten großen Sanierungsfall eines Staates, der immer mehr verspricht und immer weniger zuverlässig liefern kann.

Warken verweist laut Bericht auf Leistungsausgaben von rund 70 Milliarden Euro im Jahr 2025 und eine Finanzlücke, die nicht allein über höhere Einnahmen geschlossen werden könne. Ihr Entwurf soll Beitragserhöhungen vermeiden, sieht aber Ausgabenbremsen und zusätzliche Einnahmen vor. Kinderlose sollen künftig 4,3 statt 4,2 Prozent zahlen.

Besonders heikel: Auch bei Pflegegraden und Zuschüssen für Heimbewohner soll sich etwas ändern. Einstufungen sollen strenger werden, höhere Zuschläge für Eigenanteile im Heim erst später greifen. Das klingt technisch, trifft aber genau die Menschen, die ohnehin in einer der verwundbarsten Lebensphasen stecken: Pflegebedürftige, Angehörige und Familien, die längst am Limit sind.

Der Sozialstaat zeigt damit erneut sein Grundproblem. Er verteilt über Jahre Ansprüche, Abgaben und Zuständigkeiten, bis die Finanzierungsrealität nicht mehr zu verdrängen ist. Dann werden aus politischen Versprechen Verwaltungsformeln, und aus Verwaltungsformeln werden Härten für die Bürger. Bezahlt wird nicht von denen, die das System aufgebläht haben, sondern von denen, die darauf angewiesen sind.

Warken nennt die Reform keinen reinen Sparkurs, sondern einen Paradigmenwechsel. Für die Betroffenen dürfte entscheidender sein, was am Ende im Pflegeheim, bei der Einstufung und im Familienhaushalt ankommt. Wenn Pflege zum Sanierungsfall wird, ist das nicht nur ein Haushaltsproblem. Es ist ein Warnsignal dafür, wie brüchig die großen Sicherheitsversprechen der Politik geworden sind.