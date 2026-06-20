Paul Craig Roberts: Starmer-Regierung vollendet die Auslöschung der ethnischen Briten

Wie der ehemalige US-Regierungsberater und Publizist Paul Craig Roberts auf seiner Website schreibt, sieht er die Politik der britischen Regierung unter Keir Starmer als letzten Schritt in einem Prozess, der nach seiner Auffassung zur Verdrängung der ethnischen Briten aus ihrer historischen Rolle im eigenen Land führt.

Ausgangspunkt seiner Kritik sind die sogenannten Grooming-Gang-Skandale in Großbritannien. Roberts argumentiert, dass Behörden, Polizei und politische Entscheidungsträger über Jahre hinweg nicht entschlossen genug gegen organisierte sexuelle Gewalt vorgegangen seien. Nach seiner Darstellung seien Warnungen und Beschwerden häufig ignoriert worden, während Kritiker aus Angst vor Rassismusvorwürfen zum Schweigen gebracht worden seien.

Für Roberts ist dies jedoch nur ein Symptom eines größeren Problems. Im Mittelpunkt seines Beitrags steht die These, dass die britische Einwanderungspolitik und die demografische Entwicklung das Land grundlegend verändern. Er vertritt die Ansicht, dass die ethnischen Briten zunehmend zu einer Minderheit im eigenen Land würden und ihre kulturelle sowie historische Identität dadurch an Bedeutung verliere.

Der Autor wirft der Regierung vor, die Interessen von Migranten und Minderheiten höher zu gewichten als die der angestammten Bevölkerung. Nach seiner Auffassung werde dieser Kurs trotz wachsender gesellschaftlicher Spannungen konsequent fortgesetzt.

Auch die etablierten Medien nimmt Roberts ins Visier. Sie hätten seiner Ansicht nach über viele Jahre dazu beigetragen, kritische Debatten über Einwanderung, Integration und gesellschaftlichen Wandel zu unterdrücken oder zu delegitimieren. Dadurch sei eine offene Diskussion über die Folgen der Politik erschwert worden.

Besonders kritisch bewertet Roberts die Haltung der heutigen Regierung unter Starmer. Er sieht in deren Politik nicht lediglich eine Fortsetzung früherer Entwicklungen, sondern deren Vollendung. Die ethnischen Briten würden, so seine These, politisch, kulturell und demografisch zunehmend an den Rand gedrängt.

Am Ende seines Beitrags zeigt sich Roberts erstaunt darüber, dass es aus seiner Sicht keinen breiten gesellschaftlichen Widerstand gegen diese Entwicklung gibt. Er fragt, weshalb große Teile der Bevölkerung die Veränderungen akzeptieren oder zumindest nicht entschieden dagegen auftreten.

Der Artikel von Roberts ist eine politische Meinungsäußerung. Die darin vertretene These einer „Auslöschung der ethnischen Briten“ ist seine persönliche Bewertung der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung in Großbritannien. Seine Schlussfolgerungen sind umstritten und werden von vielen Politikern, Wissenschaftlern und Beobachtern nicht geteilt. Dennoch spiegelt der Beitrag eine Debatte wider, die in Großbritannien seit Jahren über Einwanderung, Integration, kulturelle Identität und gesellschaftlichen Zusammenhalt geführt wird.