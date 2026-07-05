Paul Craig Roberts: Putin zerstört Russland

Paul Craig Roberts greift Wladimir Putin in einem neuen Beitrag ungewöhnlich frontal an. Unter dem Titel „Putin Is Destroying Russia“ wirft der frühere US-Regierungsbeamte und langjährige Systemkritiker dem Kremlchef vor, Russland durch seine zögerliche Kriegsführung zu schwächen, statt den Konflikt zu entscheiden.

Roberts stützt seine Attacke auf Berichte aus Russland über wachsende Treibstoffprobleme. Ukrainische Angriffe auf Raffinerien und Treibstofflager hätten die Versorgung verschärft, lange Warteschlangen ausgelöst und Rationierungen nötig gemacht. Für Roberts ist das kein Randproblem, sondern ein Zeichen dafür, dass der Krieg längst tief nach Russland hineingetragen wurde.

Russland habe nach seiner Darstellung Benzin- und Kerosinexporte stoppen müssen, Qualitätsstandards für Treibstoff gesenkt und sogar Benzin aus Indien gekauft. Auf der Krim sei der Notstand ausgerufen worden. Roberts fragt, was es über Moskaus Führung aussage, wenn ein militärisch mächtiges Land nach Jahren des Krieges plötzlich Treibstoff importieren müsse.

Putins Reaktion hält Roberts für fatal. Der russische Präsident habe die Lage als nicht kritisch dargestellt. Roberts dreht genau diesen Satz gegen ihn: nicht kritisch für wen? Nicht kritisch für Bürger, die sich nicht mehr auf Transport verlassen können? Nicht kritisch für Arbeitnehmer, Industrie und Landwirtschaft? Nicht kritisch für Russen, die am Ende die wirtschaftlichen Folgen tragen?

Der Kern seiner Anklage lautet: Putin verliere durch die Ausweitung des Krieges und das Ausbleiben eines klaren Sieges das Vertrauen der eigenen Bevölkerung. Roberts spricht von einer Kreml-Führung, die mitten in einem immer breiteren und immer weniger erfolgreichen Krieg die militärische Glaubwürdigkeit Russlands untergrabe.

Besonders scharf fällt Roberts’ Kritik an Putins Wortwahl aus. Der Kremlchef bezeichne ukrainische Angriffe auf russische Infrastruktur als Terrorakte. Roberts hält das für eine Ausflucht. Wenn Angriffe auf Raffinerien, Treibstofflager, Infrastruktur und sogar strategische Ziele geschehen, dann sei das aus seiner Sicht Krieg. Wer diese Realität nur als Terrorismus beschreibe, müsse auch keinen Krieg gewinnen, sondern könne weiter rationieren, importieren und erklären.

Roberts fragt deshalb, warum Russland nach viereinhalb Jahren nicht in der Lage sei, einen Gegner zu besiegen, den er als deutlich schwächer beschreibt. Er verweist dabei auf die historische Dimension: Stalins Rote Armee habe die Wehrmacht schneller geschlagen, als Putin den Krieg gegen die Ukraine beenden könne. Diese Gegenüberstellung ist hart, aber sie zeigt, wie tief Roberts’ Frust über Moskau inzwischen geht.

Seine Spekulation geht noch weiter. Roberts stellt die Frage, ob prowestliche Kräfte in Russland, Oligarcheninteressen oder die russische Zentralbankpolitik Putins Handeln beeinflussen. Er behauptet nicht, diese Erklärung beweisen zu können. Aber er sieht darin eine mögliche Antwort auf die Frage, warum eine militärisch starke Macht einen Krieg so lange schleppen lässt.

Am Ende bleibt bei Roberts nur ein Urteil übrig: Das Problem sei das vollständige Versagen der russischen Führung. Für ihn zerstört Putin nicht nur Russlands militärischen Ruf. Er öffne die russische Bevölkerung weiteren Angriffen, demoralisiere das Land und erhöhe das Risiko eines noch größeren Krieges mit dem Westen.

Roberts’ Text ist keine westliche Jubelmeldung über ukrainische Erfolge. Er ist eine Abrechnung aus einem Lager, das den Westen selbst seit Jahren scharf kritisiert. Gerade deshalb ist die Botschaft für Moskau unangenehm: Wenn selbst solche Stimmen Putin als Gefahr für Russland beschreiben, bröckelt nicht nur das Vertrauen in die offizielle Kreml-Erzählung. Dann bröckelt auch das Bild vom strategischen Genie im Kreml.