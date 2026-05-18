Panik-Alarm bei der SPD: Miersch malt AfD als Demokratie-Killer an die Wand!

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Redaktion F-News
Symbolbild / SPD warnt

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch warnt vor einer angeblichen „Gefahr durch die AfD“ und behauptet, die Demokratie in Deutschland stehe „massiv unter Druck“ wie noch nie zuvor in der Bundesrepublik. Der Genosse schließt sich damit den Panikrufen seines Parteikollegen Georg Maier an und malt Schreckensszenarien bei einem möglichen AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt – inklusive angeblicher Risiken für den Verfassungsschutz und Informationsweitergabe.

Während die Altparteien mit solchen Warnungen die Bürger einschüchtern wollen, zeigt sich einmal mehr, wie nervös die etablierten Kräfte angesichts echter Alternativen werden. Statt die eigenen Versäumnisse bei Migration, Sicherheit und Wirtschaft anzugehen, wird die AfD als ultimative Bedrohung dargestellt – eine klassische Ablenkungstaktik, die immer öfter wie ein hilfloses Kreischen klingt. Die Bürger sollen gefälligst nicht wählen, was ihnen wirklich Sorgen bereitet, sondern weiter das rote Establishment stützen, das das Land in die aktuelle Misere geführt hat. Am Ende steht die Frage: Wer gefährdet die Demokratie wirklich – eine Opposition, die Themen anspricht, die viele beschäftigen, oder jene, die mit Verfassungsschutz-Keulen und Panikmache jede echte Veränderung verhindern wollen? Die kommenden Wahlen werden zeigen, ob diese Masche noch zieht.

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Kommentare

2 Kommentare

  1. Theo

    Na klar geht der SPD die Düse, die AfD hat sie als Vertretung der Arbeitnehmer abgelöst und nun steht die SPD am Rande der politischen Irrelevanz. Nur die Brandmauer hält sie noch am Leben. Und die wird bald einstürzen. Die CDU/CSU wird der SPD auf diesem Wege folgen, sie wollen es nur noch nicht wahrhaben.
    Die schrillen Aktionen zeigen es, dass dieser Zeitpunkt nahe ist:
    „Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.“ (Zitat Mahatma Gandhi).
    Über das Lachen sind die Altparteien schon weit hinaus und auch das Kämpfen wird bald zeigen, wer der Stärkere ist. Und dann gewinnt das Volk / die AfD!

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  2. Hans-Dieter Brune

    Die SPD ist zu einer Ausbeuter Partei der Arbeiter zu Gunsten von Migranten mutiert. Mit ihren Meldestellen = neue Stasi und Ihr Schlägertruppe. SA Antifa ist sie der Feind der Demokratie.

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