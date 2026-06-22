500 Häftlinge auf einen Schlag frei? Österreichs Justizministerin plant Massenentlassung

Österreichs Justizministerin Anna Sporrer von der SPÖ plant offenbar eine einmalige vorzeitige Entlassung von rund 500 Häftlingen. Wie die Kronen Zeitung berichtet, soll die Maßnahme die überfüllten Gefängnisse entlasten. Offiziell geht es also um Kapazitäten, Personalbelastung und den Druck im Strafvollzug. Politisch ist der Schritt dennoch brisant: Wenn ein Staat seine Gefängnisse nicht mehr ordentlich betreiben kann, wird plötzlich die Entlassung von Straftätern zur Verwaltungslösung.

Nach Angaben aus dem Justizministerium werde an Maßnahmen gearbeitet, „um eine einmalige Haftentlassung zu bewerkstelligen“. Betroffen sein sollen demnach Personen, die sich im Strafvollzug etwa bei Freigängen bewährt haben. Sexualstraftäter, Terroristen und Täter schwerer Gewaltdelikte sollen ausgeschlossen bleiben. Ebenfalls nicht einbezogen werden sollen Insassen, die wegen Delikten nach dem Verbotsgesetz in Haft sitzen, gefährliche Rückfalltäter sowie Personen im elektronisch überwachten Hausarrest.

Das Ministerium versucht erkennbar, Sicherheitsbedenken abzufangen. Die Entlassung solle an erfolgreich absolvierte Lockerungs- und Resozialisierungsschritte geknüpft sein. Im Einzelfall würden Sicherheitsaspekte geprüft, heißt es. Die Bevölkerung solle dadurch nicht gefährdet werden. Genau an dieser Stelle beginnt aber die eigentliche Debatte: Wenn 500 Menschen nicht deshalb früher herauskommen, weil sich ihre individuelle Lage grundlegend verändert hat, sondern weil die Haftanstalten überfüllt sind, verschiebt sich der Maßstab.

Der Hintergrund ist klar. In Österreichs Gefängnissen sitzen laut Krone derzeit 9124 Häftlinge, Stand 1. Juni 2026. Die Auslastung der Haftanstalten lag demnach bei 108,34 Prozent. Sporrers Vorschlag würde den Belag rechnerisch um rund 5,5 Prozent senken. Das klingt technisch, bedeutet aber in der Praxis: Der Staat reagiert auf Überbelegung nicht zuerst mit mehr Kapazität, besserer Steuerung oder einer Reform der Vollzugsstrukturen, sondern mit einer politischen Sondermaßnahme.

Natürlich ist Überbelegung kein kleines Problem. Zu volle Haftanstalten belasten Justizwache, Verwaltung und Insassen. Die Volksanwaltschaft und die Justizwachegewerkschaft GÖD hatten laut Bericht bereits in der Vergangenheit Alarm geschlagen. Wer den Strafvollzug ernst nimmt, muss diese Warnungen hören. Aber gerade deshalb wirkt eine einmalige Massenentlassung wie ein Eingeständnis, dass der Staat seine eigenen Strukturen nicht mehr im Griff hat.

Besonders heikel ist die Symbolik. Bürger sollen sich an Gesetze halten, Strafverfahren akzeptieren und auf die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats vertrauen. Gleichzeitig entsteht der Eindruck, dass Haftstrafen am Ende auch von Platzmangel abhängen können. Das ist Gift für das Vertrauen in Justiz und Sicherheitspolitik.

Sporrers Plan ist nach Angaben des Ministeriums noch in Vorbereitung innerhalb der Bundesregierung. Details stehen offenbar noch aus. Entscheidend wird sein, wer konkret betroffen ist, nach welchen Kriterien geprüft wird und ob die Politik bereit ist, die Verantwortung für mögliche Folgen zu übernehmen. Denn eines lässt sich nicht wegmoderieren: Eine Justiz, die Häftlinge entlässt, weil die Gefängnisse zu voll sind, hat nicht nur ein Platzproblem. Sie hat ein Staatsproblem.