NRW: Rocker-Boom mit Migrationsbonus — was das LKA lieber nicht erklärt

Die Rockerkriminalität in Nordrhein-Westfalen wächst, und das LKA weiß es. Mehr als 1.100 Mitglieder zählen die Behörden aktuell zu den einschlägigen Clubs, wie die Neue Westfälische</a> unter Berufung auf Kriminaldirektor Thorsten Vogelheim vom Landeskriminalamt berichtet. Die Clubs vergrößern sich — und damit wächst laut LKA das Risiko gewaltsamer Konflikte. Was in der Pressemitteilung fehlt: der Blick auf die ethnische Realität dieser Szene, die sich in den letzten Jahren grundlegend verändert hat.

Größter Club sind demnach die Hells Angels mit 469 Mitgliedern, gefolgt von den Freeway Rider’s mit mehr als 400. Die Bandidos, 2021 in Westdeutschland verboten, bauen ihre Strukturen munter wieder auf und kommen bereits auf über 120 Mitglieder. Zahlreiche frühere Bandidos wechselten zu den Hells Angels, wo neue Ableger entstanden — so wächst das Netz durch interne Umverteilung weiter.

Was das LKA in seiner nüchternen Zahlenkolonne dezent ausspart: Die deutsche Rockerszene ist längst keine Domäne von Harley-fahrenden Alteingesessenen mehr. Türkische und kurdische Strukturen haben in den vergangenen Jahren massiv an Einfluss gewonnen — sowohl in bestehenden Clubs als auch durch eigene Gründungen. Clubs wie Osmanen Germania, die zeitweise für erhebliche Schlagzeilen sorgten, stehen exemplarisch für diese Entwicklung. Das Milieu hat sich ethnisch neu aufgestellt, die Behördenkommunikation offenbar nicht.

Stattdessen gibt es die gewohnte Formelsprache: eine „latente Gefahr“ gewaltsamer Auseinandersetzungen, die sich weder zeitlich noch räumlich eingrenzen lasse. Recht hat das LKA damit — nur dass die Frage, zwischen wem diese Auseinandersetzungen stattfinden und welche Parallelstrukturen dahinterstecken, in keiner Pressemitteilung eine Rolle spielt. Wer die Szene kennt, weiß: Die Konfliktlinien verlaufen oft entlang ethnischer und familiärer Netzwerke, die mit klassischem Vereinsrecht kaum zu greifen sind.

Die Politik schaut zu, das LKA zählt Mitglieder, und die Clubs wachsen weiter. Ein Kreislauf, der sich in NRW seit Jahren dreht — mit immer mehr Teilnehmern.