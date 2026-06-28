NRW bebt: CDU verliert, AfD wird mit der SPD zweitstärkste Kraft

In Nordrhein-Westfalen verschiebt sich die politische Statik. Wie n-tv berichtet, fällt die CDU in einer neuen Umfrage auf 32 Prozent. AfD und SPD liegen demnach jeweils bei 17 Prozent.

Für Ministerpräsident Hendrik Wüst ist das ein Warnsignal. Die CDU verliert laut Bericht drei Punkte gegenüber der Februar-Befragung und läge auch deutlich unter ihrem Ergebnis von 2022. Die AfD hingegen würde ihren Stimmanteil gegenüber der letzten Landtagswahl mehr als verdreifachen. Das ist keine kleine Delle, sondern ein politischer Befund.

Auch die Zufriedenheit mit Wüst sinkt. 42 Prozent der Befragten seien mit seiner Arbeit zufrieden, im Februar waren es noch 45 Prozent. Zugleich steigt die Unzufriedenheit. Noch deutlicher fällt der Blick auf die Landesregierung aus: 53 Prozent meinen laut n-tv, dass mehr drin sein müsste. Damit ist erstmals seit zwei Jahren wieder mehr als die Hälfte unzufrieden.

Das politische Problem der CDU ist damit offensichtlich. Sie verliert dort, wo sie eigentlich Stabilität verspricht. Sie regiert, aber überzeugt nicht mehr. Sie grenzt die AfD moralisch aus, während deren Zustimmung wächst. Und sie regiert mit den Grünen in einer Zeit, in der viele Bürger wirtschaftliche Lage, Energiepolitik, Migration und innere Sicherheit längst anders bewerten als die politische Klasse.

Die Grünen lägen laut Umfrage bei 15 Prozent, die Linke unverändert bei sechs Prozent und würde neu in den Landtag einziehen. Die FDP käme auf fünf Prozent und könnte den Wiedereinzug schaffen. Für Schwarz-Grün könnte es rechnerisch weiter reichen, aber die Mehrheit würde kleiner. Genau darin liegt die Sprengkraft: Das System hält formal, verliert aber spürbar an politischer Selbstverständlichkeit.

NRW ist kein Randland, sondern das bevölkerungsreichste Bundesland. Wenn dort die AfD mit der SPD gleichzieht, ist das ein Signal weit über Düsseldorf hinaus. Die Wähler scheinen der Dauerbelehrung weniger zu glauben als den eigenen Erfahrungen. Und diese Erfahrungen sprechen für viele offenbar eine andere Sprache als die Pressekonferenzen der Regierung.