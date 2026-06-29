MediaMarktSaturn vor China-Übernahme: Ministerium winkt JD.com durch

Der nächste große Name des deutschen Einzelhandels steht vor einem Eigentümerwechsel nach China. Wie heise online berichtet, hat das Bundeswirtschaftsministerium grünes Licht für die Übernahme von MediaMarktSaturn durch den chinesischen Handelskonzern JD.com gegeben. Die Freigabe erfolgt unter Auflagen.

Offiziell sollen diese Auflagen sicherstellen, dass personenbezogene Kundendaten in Deutschland geschützt bleiben. Außerdem erhält die Bundesregierung laut Bericht starke Überwachungs- und Kontrollrechte und kann die Genehmigung bei Verstößen widerrufen. Genau diese Formulierung zeigt bereits, wie sensibel der Vorgang ist: Wenn so viel Kontrolle nötig ist, handelt es sich nicht um irgendeinen normalen Eigentümerwechsel.

MediaMarktSaturn ist Europas größter Elektronik-Fachhändler und zählt in Deutschland zu den wichtigsten Onlinehändlern. Es geht also nicht nur um Ladenflächen, Fernseher und Waschmaschinen. Es geht um Kundendaten, Einkaufsverhalten, Logistik, Marktmacht, Lieferketten und digitale Plattformstrukturen. Wer den Elektronikhandel kontrolliert, kontrolliert ein Stück Alltagsinfrastruktur.

JD.com ist nicht irgendein Käufer. Der Konzern zählt laut heise zu den größten Handelsgruppen der Welt, mit einem Jahresumsatz von knapp 159 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und rund 570.000 Beschäftigten. Neben Handel ist die Gruppe auch in Technologie, Logistik und Gesundheit aktiv. Genau diese Mischung macht die Sache politisch brisant: Handel ist heute nicht mehr nur Verkauf, sondern Datenverarbeitung, Plattformmacht und Infrastruktur.

Besiegelt ist die Übernahme noch nicht. Die EU-Kommission prüft weiter. Nach einer vorläufigen Untersuchung äußerte Brüssel Bedenken, ob JD.com ausländische Subventionen erhalten haben könnte, die den EU-Binnenmarkt verzerren. Solche Subventionen könnten es dem Konzern ermöglicht haben, ein höheres Übernahmeangebot für die MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy abzugeben. Die EU will außerdem prüfen, ob der Wettbewerb im Binnenmarkt verzerrt würde.

Das Bundeskartellamt hatte bereits im vergangenen September keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gesehen, weil JD.com bislang nur in sehr geringem Umfang in Deutschland aktiv sei. Doch diese Sicht greift zu kurz, wenn man nur den heutigen Marktanteil betrachtet. Entscheidend ist, was nach der Übernahme entsteht: ein globaler Handels- und Logistikkonzern mit direktem Zugriff auf eine der bekanntesten Elektronikhandelsketten Europas.

Deutschland spricht gern von digitaler Souveränität. Gleichzeitig werden Traditionsmarken, Handelsplattformen und Kundenzugänge Stück für Stück Teil globaler Konzernarchitekturen. Die Auflagen des Ministeriums mögen beruhigend klingen. Doch Bürger dürfen fragen, warum strategische Handels- und Datenstrukturen überhaupt so weit aus der Hand gegeben werden. Wer Souveränität ernst meint, verkauft sie nicht scheibchenweise und nennt das dann Investitionsprüfung.