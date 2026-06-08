Tausende Demonstranten versammeln sich heute am Brandenburger Tor und in der Straße des 17. Juni zur Großdemo von Projekt M1llion (#b0806). Unter dem Motto „Einigkeit für Deutschland“ fordern die Teilnehmer mit Deutschlandfahnen und Transparenten den sofortigen Rücktritt der Regierung Merz sowie Neuwahlen.

Die friedliche Aktion von „Projekt M1llion“ kritisiert Korruption, die aktuelle Politik und ruft zur Einheit auf: „Wir kommen, um zu bleiben!“ Auf der Bühne wird für Veränderung und direkte Demokratie geworben. Die Veranstalter sprechen von einem starken Signal des Volkes – weitere regionale Aktionen laufen bundesweit parallel. Die Demo läuft aktuell, Bilder zeigen eine motivierte, flaggenbewehrte Menge vor historischer Kulisse.