Das Landgericht Würzburg hat die Ablehnung eines Lockerungsantrags im Maßregelvollzug als rechtswidrig eingestuft. Wie Pressecop24 berichtet, betrifft der Beschluss den im Bezirkskrankenhaus Lohr am Main untergebrachten Thomas Krebs. Die Ablehnung einer beantragten Lockerungsstufe habe ihn demnach in seinen Rechten verletzt.

Das Gericht entschied laut Bericht nicht, dass die Lockerung damals zwingend hätte gewährt werden müssen. Im Mittelpunkt stand vielmehr die Frage, ob die damalige Ablehnung ausreichend, nachvollziehbar und konkret begründet war. Genau daran scheiterte die Klinik nach Darstellung der Quelle.

Nach Auffassung der Kammer habe es im ursprünglichen Bescheid an einer konkreten Darlegung gefehlt, weshalb die beantragte Lockerung unter den damaligen Umständen nicht verantwortbar gewesen sein sollte. Allgemeine Hinweise auf therapeutische Defizite oder fehlende Krankheitseinsicht reichten demnach nicht aus. Es hätte konkret erläutert werden müssen, welche tatsächlichen Missbrauchs- oder Sicherheitsgefahren sich gerade aus der beantragten Lockerung ergeben hätten.

Das ist mehr als juristische Formularpflege. Im Maßregelvollzug geht es um tiefgreifende Eingriffe in Freiheitsrechte. Wer dort Entscheidungen trifft, darf sich nicht hinter pauschalen Floskeln verstecken. Gerade weil der Staat in solchen Verfahren besonders mächtig ist, muss er besonders sauber begründen, warum er einem Betroffenen einen Schritt in Richtung Lockerung verweigert.

Laut Pressecop24 handelt es sich bereits um den sechzehnten Beschluss in Folge, in dem eine Entscheidung der Klinik BKH Lohr am Main im Fall Thomas Krebs als rechtswidrig eingestuft worden sei. Diese Darstellung ist eine schwere Behauptung der Quelle, die politisch und rechtlich nach Aufklärung schreit. Wenn gerichtliche Korrekturen sich häufen, ist das kein Betriebsunfall mehr, sondern ein Warnsignal.

Während des laufenden Verfahrens änderte sich die Lage. Die Klinik setzte den Antragsteller später in die begehrte Lockerungsstufe ein. Damit war die ursprüngliche Frage zwar in der Hauptsache erledigt. Das Landgericht stellte die Rechtswidrigkeit der früheren Ablehnung dennoch fest. Zudem sollen die Kosten des Verfahrens von der Staatskasse getragen werden.

Der Beschluss ist deshalb auch für vergleichbare Fälle interessant. Er macht deutlich, dass interne therapeutische Konzepte eine Rolle spielen können, aber die gesetzlich geforderte Einzelfallprüfung nicht ersetzen dürfen. Entscheidungen über Vollzugslockerungen müssen individuell, nachvollziehbar und rechtzeitig begründet werden. Nachgeschobene Erklärungen im gerichtlichen Verfahren können eine mangelhafte Ausgangsentscheidung nicht einfach heilen.

Der Rechtsstaat zeigt sich nicht daran, dass Behörden und Einrichtungen immer recht bekommen. Er zeigt sich daran, ob ihre Entscheidungen überprüfbar sind und ob Gerichte auch dann klare Grenzen ziehen, wenn es um unbequeme Bereiche wie den Maßregelvollzug geht. Wenn ein Mensch in staatlicher Unterbringung um Lockerung kämpft, darf der Staat nicht mit Allgemeinplätzen antworten.

Die Entscheidung aus Würzburg ist damit ein kleiner, aber wichtiger Stich gegen institutionelle Selbstherrlichkeit. Wer Freiheit beschränkt, muss Gründe liefern. Wer Gründe erst nachliefert, hat den Rechtsstaat nicht verstanden. Und wenn eine Klinik wiederholt von Gerichten korrigiert wird, sollte die Debatte nicht bei diesem Einzelfall stehen bleiben.