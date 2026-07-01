Krätze, medizinisch Skabies, breitet sich in Niedersachsen wieder aus. Wie die HNA berichtet, gab es in Ostfriesland zuletzt mehrere Ausbrüche. Im Landkreis Leer wurden 2025 sieben Ausbrüche mit 103 betroffenen Personen gemeldet, im Landkreis Aurich drei Ausbrüche, im Landkreis Wittmund war ein Altenwohnheim betroffen.

Die HNA verweist zudem auf deutlich gestiegene Zahlen über längere Zeiträume. Zwischen 2009 und 2018 hätten die Diagnosen laut Robert-Koch-Institut um das Neunfache zugenommen, mit mehr als 380.000 Fällen im Jahr 2018. Für Deutschland nennt der Bericht 7.094 Skabies-Fälle als Hauptdiagnose bei Krankenhauspatienten im Jahr 2023. In der genannten Region sei die Inzidenz von etwa 36,86 pro 100.000 Einwohner im Jahr 2023 auf 50,84 im Jahr 2025 gestiegen.

Das ist bemerkenswert, weil Krätze im öffentlichen Bewusstsein eher wie eine Krankheit aus alten Armenhäusern, überfüllten Schlafsälen und schlechten hygienischen Verhältnissen wirkt. Laut HNA betont der Hautarzt Ouadie El Makhtoum, Krätze sei nicht einfach nur eine Frage der persönlichen Hygiene und könne wirklich jeden treffen. Das klingt jedoch wie ein Werbespruch aus einem Hochglanzprospekt gewisser NGOs.

Übertragen wird Skabies vor allem durch engen Hautkontakt. Die Milben graben sich in die obere Hautschicht ein, starker Juckreiz und Ausschläge können folgen. Besonders tückisch ist, dass Symptome oft erst Wochen nach der Infektion auftreten. Wer betroffen ist, kann andere also anstecken, bevor der Fall überhaupt klar erkannt wird.

Und trotzdem bleibt die Frage: Warum kommt eine solche Krankheit wieder so sichtbar zurück? Hat das mit irgendetwas zu tun, das Politik und Behörden lieber nicht offen aussprechen? Die ehrliche Antwort lautet: Aus den vorliegenden Quellen lässt sich keine einzelne Ursache ableiten.

Was aber sehr wohl auf den Tisch gehört, sind die Bedingungen, unter denen sich Krätze leichter verbreitet: enger Körperkontakt, Gemeinschaftsunterkünfte, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kitas, verspätete Diagnose, unvollständige Behandlung, Wiederansteckung über Umfeld und Kleidung sowie überforderte Gesundheitsämter. Das sind keine exotischen Randthemen, sondern reale Schwachstellen einer Gesellschaft, die viele Probleme gern verwaltet, bis sie plötzlich sichtbar werden.

Gerade deshalb ist die beschwichtigende Formel „kann jeden treffen“ nur die halbe Wahrheit. Sie stimmt medizinisch, aber sie darf nicht dazu dienen, unbequeme Fragen zu vermeiden. Wenn Fallzahlen steigen, Ausbrüche in Einrichtungen auftreten und Behandlungen konsequent durchgezogen werden müssen, dann braucht die Öffentlichkeit klare Informationen.

Dazu gehört auch die Frage, ob das Gesundheitswesen solche Ausbrüche noch schnell genug erkennt und eindämmt. In vielen Bereichen ist der Apparat schon am Limit: Hausarztmangel, überlastete Ämter, Personalknappheit in Pflegeheimen, lange Wartezeiten, Bürokratie und eine Bevölkerung, die nach Jahren medizinischer Kampagnen zunehmend misstrauisch geworden ist.

Wenn dazu auch andere Plagegeister, wie Kopfläuse, gehäuft auftreten, passiert das wohl kaum in den Chefetagen, oder? Haben sich damit gewisse Fragen beantwortet?