Klimakrise unter Widerspruch: EIKE-Konferenz in Halle greift CO₂-Dogmen an

Während Politik und Leitmedien die Klimakrise meist wie eine abgeschlossene Glaubensfrage behandeln, versammelte EIKE in Halle Wissenschaftler, die genau diesen Konsens angreifen. Das Video „Sonder-Klimaschau: Die 17. Klimakonferenz in Halle 2026!“ fasst die zweitägige Veranstaltung in knapp sechs Minuten zusammen.

Die 17. Internationale Klima- und Energiekonferenz fand am 26. und 27. Juni in der Messe Halle statt. Nach Angaben des Veranstalters kamen rund 140 Besucher und 21 Referenten zusammen. Im Video wechseln sich kurze Bühnenausschnitte, Gespräche und Bilder aus dem Saal ab. Die Botschaft ist eindeutig: EIKE will der offiziellen Klima- und Netto-Null-Politik eine wissenschaftlich begründete Gegenposition entgegensetzen.

Zu den prominentesten Teilnehmern gehörte der Physik-Nobelpreisträger John Clauser. Sein Vortrag stand unter dem Titel „Wissenschaft vs. Pseudowissenschaft – warum es keine Klimakrise gibt“. Clauser stellt vor allem die Aussagekraft von Klimamodellen und die politische Gewissheit infrage, mit der aus komplexen atmosphärischen Vorgängen weitreichende staatliche Maßnahmen abgeleitet werden.

Henrik Svensmark von der Technischen Universität Dänemark widmete sich dem Einfluss kosmischer Strahlung auf Wolken. Seine Forschung untersucht, ob Veränderungen der Sonnenaktivität und kosmischen Strahlung die Wolkenbildung und damit das Klima stärker beeinflussen, als es in der öffentlichen Debatte meist dargestellt wird. William Happer von der Princeton University behandelte die behauptete Versauerung von Wasser durch CO₂.

Der Astrophysiker Willie Soon sprach laut Konferenzprogramm über die „wissenschaftliche Rehabilitierung von CO₂ und fossilen Brennstoffen“. Nicola Scafetta stellte natürliche Klimazyklen in den Mittelpunkt. Weitere Beiträge befassten sich mit Problemen bei der Messung von Lufttemperatur und Niederschlag, der Aussagekraft historischer Klimadaten sowie dem Klimawandel im Spiegel antiker Kulturen.

Auch praktische Energiefragen spielten eine Rolle. Nach dem Konferenzbericht von EIKE wurden Temperaturdaten, CO₂, erneuerbare Energien und Netto-Null-Strategien kritisch diskutiert. Als Alternative zur wetterabhängigen Stromerzeugung rückten mehrere Redner die Kernenergie und eine sichere, bezahlbare Energieversorgung in den Vordergrund.

Dass EIKE mit seinen Positionen heftigen Widerspruch hervorruft, ist bekannt. Gerade deshalb ist die Konferenz berichtenswert. Wissenschaft lebt nicht von politischen Etiketten, sondern von überprüfbaren Daten, offenen Methoden und streitbaren Hypothesen. Wer Gegenpositionen nur als „Leugnung“ abheftet, erspart sich zwar die Debatte, widerlegt aber kein einziges Argument.

Das Video zeigt keine vollständigen Beweisführungen, sondern einen schnellen Überblick über Referenten und Themen. Die einzelnen Vorträge werden nach Angaben von EIKE gesondert veröffentlicht. Für die festgefahrene Klimadebatte reicht bereits diese Kurzfassung als Erinnerung: Politische Milliardenprogramme werden nicht dadurch wissenschaftlich unangreifbar, dass abweichende Forscher möglichst selten vorkommen.