Klima wie Corona? WHO-Kommission fordert internationalen Gesundheitsnotstand

Der Klimawandel existiert, und große Hitze kann ebenso wie Kälte für alte und kranke Menschen gefährlich sein. Doch aus einem realen Risiko lässt sich auch Angstpropaganda machen. Genau davor warnt die Initiative Gesundheit für Österreich. Angst hemme das rationale Denken, erzeuge Hilflosigkeit und verstärke den Wunsch nach Führung. Maßnahmen, die ohne Bedrohungsgefühl kaum durchsetzbar wären, erschienen dann plötzlich alternativlos.

Die Parallele zur Corona-Zeit ist nicht aus der Luft gegriffen. Die von WHO Europa gegründete Paneuropäische Kommission für Klima und Gesundheit fordert, den Klimawandel als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ einzustufen. Der frühere deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach gehört der Kommission an. Sie spricht von einer Gesundheitskrise mit tödlichen Folgen und verlangt mehr Tempo beim Umbau von Energieversorgung und Gesundheitssystemen, zusätzliche Frühwarnsysteme, Fortbildungen und stärkere Kontrollen.

Die offene Frage lautet: Wann würde ein solcher Notstand enden? Eine Klimakrise kennt weder einen klaren Beginn noch einen festgelegten Schlusspunkt. Damit könnte aus einer Ausnahme ein dauerhafter politischer Rahmen werden. Aus den Corona-Jahren ist bekannt, wie leicht sich Freiheitsbeschränkungen, Kontrollen und weitreichende Eingriffe mit einem ausgerufenen Gesundheitsnotstand rechtfertigen lassen.

Für die nötige Dramatik sorgen Zahlen zu „Hitzetoten“. Das Robert Koch-Institut schätzt sie anhand von Übersterblichkeit und Wochenmitteltemperaturen. Diese Modellwerte sind nicht mit Totenscheinen gleichzusetzen, auf denen Hitze unmittelbar als Todesursache steht. Gesundheit für Österreich kritisiert, dass Medien solche unterschiedlichen Größen häufig nebeneinanderstellen, ohne die Methode klar zu erklären. So entsteht aus einer statistischen Schätzung schnell eine scheinbar exakt gezählte Opferzahl.

Hinzu kommt eine weitgehend gleichförmige Berichterstattung. In Österreich gibt der „Klima-Kodex“ Journalisten Leitlinien für eine angemessene Klimaberichterstattung vor. Die Klimakrise erhält darin höchste Priorität, eine Meldestelle nimmt Beschwerden über Verstöße entgegen. Kritiker sehen darin sanften Gruppendruck: Zweifel an Modellen, Messmethoden oder politischen Schlussfolgerungen geraten rasch unter Leugnungsverdacht, während dramatische Deutungen kaum hinterfragt werden.

Dabei wären konkrete Gesundheitsmaßnahmen sofort möglich. Gefährdete Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen könnten durch Klimatisierung, Verschattung, ausreichende Flüssigkeitsversorgung und gezielte Betreuung geschützt werden. Bezahlbare und verlässliche Energie würde zugleich verhindern, dass Menschen im Winter aus Kostengründen zu wenig heizen. Solche praktischen Lösungen spielen in den großen Umbauplänen jedoch eine auffallend kleine Rolle.

Die österreichische Initiative fordert deshalb Rationalität statt Daueralarm: offene Fragen zulassen, Unsicherheiten benennen und politische Maßnahmen an ihrer tatsächlichen Wirkung messen. Wissenschaft lebt vom Widerspruch und nicht vom Befehl, ihr zu folgen. Wer Angst benutzt, um Kontrolle, Bürokratie und wirtschaftliche Umverteilung durchzusetzen, schützt nicht die Gesundheit. Er macht die Bevölkerung lenkbar.

Die ausführliche Analyse mit weiteren Beispielen und Quellen ist bei der Wissenschaftlichen Initiative Gesundheit für Österreich nachzulesen.