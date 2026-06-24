KIDS Act: USA kritisieren andere Länder für Überwachung – und bauen selbst den Überwachungsstaat aus

Die USA kritisieren Großbritannien und andere Länder regelmäßig für ihre Überwachungsgesetze – und schieben jetzt selbst einen der größten Massenüberwachungs-Gesetze der letzten Jahre durch: den „Kids Internet and Digital Safety Act“ (KIDS Act).

Unter dem Deckmantel des Kinderschutzes wollen Demokraten und Republikaner soziale Medien, KI-Chatbots und Spieleplattformen zwingen, das Alter ihrer Nutzer zu prüfen („know or should have known“). Wer das nicht tut, macht sich haftbar. Das Ergebnis ist absehbar: Massenhafte Datensammlung, Altersverifikation und das Ende der Anonymität im Internet.

Das Gesetz bündelt KOSA, SCREEN Act, COPPA 2.0 und weitere Überwachungsinstrumente in einem einzigen Megabill. Plattformen müssen „Schutzmaßnahmen“ einbauen, personalisierte Empfehlungen abschalten lassen und Eltern weitreichende Kontrollmöglichkeiten geben. Alles natürlich „zum Schutz der Kinder“.

Während man in Washington andere Länder für Zensur und Überwachung anprangert, baut man zu Hause selbst den Überwachungsapparat aus. Die Heuchelei ist atemberaubend. Der KIDS Act ist kein Kinderschutzgesetz. Er ist der nächste große Schritt in Richtung digitaler Totalüberwachung – verpackt in rosarotes Papier.

Quelle: Reclaim The Net