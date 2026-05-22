Kevelaer: Schüler sollten im Unterricht einen Puff gestalten

Ausgerechnet im bekannten katholischen Wallfahrtsort Kevelaer sollen Schüler im Sexualkundeunterricht ein Bordell gestalten. Darüber berichten WDR, RP Online und das Kevelaerer Blatt. Was als Unterrichtsprojekt verkauft wurde, wirkt eher wie ein pädagogischer Kontrollverlust.

Nach den Berichten sollten Schüler am Kardinal-von-Galen-Gymnasium ein sogenanntes „Traumbordell“ beziehungsweise einen „Puff“ entwerfen. Eltern reagierten empört, die Schule verteidigte das Ganze zunächst als Teil des Sexualkundeunterrichts. Später wurde die Aufgabe offenbar zurückgezogen oder neu bewertet.

Der Fall zeigt, wie weit manche Bildungsdebatten inzwischen von Maß und Anstand entfernt sind. Sexualkunde soll Jugendliche aufklären und schützen. Sie soll nicht die Grenze zwischen Aufklärung, Normalisierung und geschmackloser Provokation verwischen.

Gerade in einer Zeit, in der Schulen über Überforderung, Gewalt, Disziplinprobleme und sinkende Leistungen klagen, stellt sich die Frage, wer solche Aufgaben eigentlich für pädagogisch sinnvoll hält. Kinder brauchen klare Orientierung. Sie brauchen keine Projektarbeit, die den Puff zum Kreativraum erklärt.

Kevelaer ist damit mehr als ein lokaler Aufreger. Der Fall ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Eltern immer öfter erst nach öffentlichem Druck erfahren, welche weltanschaulichen Experimente in Klassenräumen stattfinden. Schule sollte Wissen vermitteln, nicht Empörung produzieren.