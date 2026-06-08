Der erhoffte Aufschwung der deutschen Industrie ist schon wieder abgesagt. Wie das Statistische Bundesamt am Montag meldet, brach der Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im April gegenüber dem Vormonat um 3,8 Prozent ein. Wer den starken März bereits zur Trendwende erklären wollte, bekommt nun die nächste kalte Dusche.

Besonders hart trifft es ausgerechnet die Branchen, die jahrzehntelang als Rückgrat des deutschen Wohlstands galten. Die Hersteller elektrischer Ausrüstungen verloren 16,3 Prozent ihrer Bestellungen. Im Maschinenbau gingen die Aufträge um 7,4 Prozent zurück, in der Automobilindustrie um 5,3 Prozent. Das ist kein Randproblem einiger Nischenbetriebe. Die zentralen Säulen des Industriestandorts schwächeln gleichzeitig.

Auch die beliebte Ausrede mit schwankenden Großaufträgen hilft diesmal nicht. Rechnet man diese heraus, bleibt ebenfalls ein Minus von 3,8 Prozent. Der Absturz steckt also nicht nur in einem einzelnen gestrichenen Milliardenprojekt. Er zieht sich durch das normale Geschäft der Unternehmen.

Besonders alarmierend ist der Blick ins Ausland. Während die Bestellungen aus Deutschland noch um 0,4 Prozent zulegten, brachen die Auslandsaufträge um 6,6 Prozent ein. Aus der Eurozone kamen sogar 11,1 Prozent weniger Bestellungen. Der deutsche Exportmotor verliert dort Kraft, wo Unternehmen früher auf verlässliche Nachfrage zählen konnten.

Natürlich ist ein einzelner Monat noch keine vollständige Bilanz. Gegenüber April 2025 lagen die Aufträge kalenderbereinigt weiterhin um 1,7 Prozent höher. Doch genau dieser Vergleich zeigt auch, wie niedrig die Erwartungen inzwischen liegen. Ein kleines Plus zum schwachen Vorjahr ersetzt keinen stabilen Aufwärtstrend. Nach dem kräftigen Anstieg im März folgt sofort der Rückschlag.

Die Zahlen passen zu einem Industrieland, das seine eigenen Standortvorteile systematisch verspielt. Hohe Energiepreise, wachsende Bürokratie, teure Arbeit, unsichere Rahmenbedingungen und immer neue politische Vorgaben lassen sich nicht mit Sonntagsreden über Transformation wegmoderieren. Unternehmen brauchen Aufträge, kalkulierbare Kosten und Planungssicherheit. Fehlt das, stehen am Ende Maschinen still und Arbeitsplätze auf der Kippe.

Am Dienstag folgt der nächste Realitätstest: Dann veröffentlicht Destatis die Produktionszahlen für April. Sollten auch sie schwach ausfallen, wird es noch schwerer, den Einbruch als kurzfristigen Ausrutscher abzutun. Bereits jetzt ist klar, dass Deutschlands Industrie nicht an fehlenden politischen Schlagworten leidet. Sie leidet daran, dass Produktion im eigenen Land immer weniger konkurrenzfähig wird.

Die Bundesregierung kann weiter von Modernisierung und neuem Wachstum sprechen. Die Auftragsbücher sprechen eine andere Sprache. Wenn Elektroindustrie, Maschinenbau und Autobauer gleichzeitig verlieren, ist das kein statistisches Rauschen. Es ist das Warnsignal einer Volkswirtschaft, die von ihrer industriellen Substanz lebt und sie dennoch täglich ein Stück weiter aufs Spiel setzt.