Im Kurpark: Politische Ansichten ändern auf Knopfdruck

Am 28. Juni hat die Stadtverwaltung von Bad Mark Oberseekirchtal eine bürgerfreundliche Neuheit im fürstlichen Kurgarten eingeweiht. Kurgäste aus ganz Deutschland erleben hier ab sofort etwas Einmaliges: Eine sich drehende Parkbank.

Was auf den ersten Blick wie eine normale Parkbank aussieht, entpuppt sich aber als touristische Sensation. Die Parkbank dreht sich einmal stündlich um die eigene Achse, wie der große Zeiger der Kirchturmuhr. Ein Knopfdruck an der linksseitigen Armlehne genügt.

Ganz einfach neue Blickwinkel gewinnen

Immer nur in eine einzige Richtung zu blicken, engt den Horizont massiv ein, auch beim Sitzen im Park. Uns entgeht dabei ein wesentlicher Teil der Welt. Den Kopf aber einfach so zu drehen, um auch nach links und rechts zu sehen, ist aber gar nicht so einfach. Ein solcher Schritt würde einen in der Öffentlichkeit schnell als Wendehals brandmarken. Um das zu verhindern, hat die weise Stadtverwaltung von Bad Mark Oberseekirchtal gehandelt und eine wunderbar einfache und handfeste Lösung gefunden. Lehrlinge der örtlichen Schlosserei brachten das Kunststück fertig-

Die Parkbank auf dem Drehteller

Mit einer klaren Mehrheit von 12 zu 2 Stimmen beschloss der Stadtrat also die Anschaffung einer echten „Drehbank“ für den fürstlichen Badkurgarten. Das Prinzip ist ebenso einfach wie wirkungsvoll: Zwischen Rosenweg und Brunnengässlein wurde eine klassische, grüne Parkbank auf eine drehbare Scheibe montiert. Diese dreht sich ganz automatisch einmal pro Stunde um die eigene Achse. Der Nutzen ist offensichtlich: Pro Stunde gewährt die Kurdrehbank genau 60 verschiedene Blickwinkel in den vom Gartenbauamt so herrlich gepflegten Kurpark unterhalb des fürstlichen Schlosses. Man muss sich nicht bewegen, um ein neues Bild vor Augen zu haben. Man wird gedreht, ohne dass es den Kurgästen dabei schwindelig wird.

Angenehme Erweiterung des Stadtbildes

Gerade die meist älteren Kurgäste, die auch aus christlicher Tradition oft politisch einseitig und christlich festgelegt sind, erhalten so einen politischen Nachhilfeunterricht. Ganz ohne Zwang erweitert sich der Blick von Minute zu Minute. Ein feines Detail zeigt sich bei der Ausrichtung: Die 12:00-Uhr-Blickposition der Gründrehbank zeigt ganz exakt auf jenes Haus, auf dessen Spitze stolz ein kleines, blaues Fähnlein mit rotem Pfeil weht. Das Stadtbild wird augenblicklich verbessert.