Identitäre besetzen das Hermannsdenkmal

Weil die Regierung direkt vor Arminius im Teutoburger Wald einen Windradpark errichten will, haben Identitäre heute dort ein Zeichen gesetzt. Es würde diese zentrale deutsche Kulturstätte entweihen und unsere Geschichte mit Füßen treten, so die Begründung. Zeitgleich seien lokale Vogelarten und die Naturzone im Bereich des Windparks massiv gefährdet.

Wir besetzen das Hermannsdenkmal.



Die Regierung will direkt vor Arminius im Teutoburger Wald einen Windradpark errichten. Das würde diese zentrale deutsche Kulturstätte entweihen und unsere Geschichte mit Füßen treten.



Zeitgleich sind lokale Vogelarten und die Naturzone im… pic.twitter.com/m1eiD4XHr9 — Identitäre Bewegung (@IBDeutschland) June 21, 2026

Der Teutoburger Wald wird erneut zum Symbol, heisst es in der Erklärung: „Diesmal ist es eine Schlacht beliebiger und kulturloser Politiker gegen ein verwurzeltes Volk, das seine Kulturzentren nicht zur Schändung freigibt. Heimatschutz ist Umweltschutz!“

Der Polizeibericht fällt etwas nüchterner aus: