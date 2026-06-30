Ich will zurück in die Matrix

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Wolfgang van de Rydt
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Bitte gebt mir dieses Mal einfach einen etwas besseren Job, der bis zur Rente hält. Eine zusätzliche Altersvorsorge wäre nicht schlecht, reichlich Homeoffice und mindestens einmal im Jahr sollte ein anständiger Urlaub drin sein – oder zwei oder drei. Dafür will ich auch nie wieder abweichen oder sonst wie unbequem sein.

Ich will wieder dazugehören, zwanglos mit Freunden und Kollegen plaudern können ohne dass es zu Zerwürfnissen kommt. Ich trete ein oder zwei Vereinen bei, wähle zukünftig wieder eine dieser Parteien, die ich früher Systemparteien geschimpft habe. Ab sofort zahle ich wieder Rundfunkgebühren und vertraue den Staatsmedien. Ich mache endlich wieder das, was alle machen und fühle mich gut dabei. Am Wochenende gehen wir mit unseren queeren Freunden zum CSD und danach schauen wir gemeinsam Fußball.

Es wird laut im Stadion. Jemand fasst mich am Arm und fragt, ob er drin war. Der was? Schweißgebadet wache ich auf. Es ist alles in Ordnung. Er war nicht drin und „Deutschland“ ist raus. Endgültig!

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Wolfgang van de Rydt

Musiker, Autor und so weiter …

Kommentare

Ein Kommentar

  1. Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈

    Na das ist ja was 🤔 Ich bin seid ,ja schon lange jedenfalls unbequem, irgendwie Rebellin und doch mit Herz dabei.Mir ist das egal, wer gehen will geht,aber sich immer und immer von irgendjemand und irgendwo drangsalieren und bevormunden zu lassen, nö keine Lust.Ja,das Leben ist manchmal ein einsamer Schreitter,aber genau das macht ihn in Gewissen Momenten zum Helden,man muss ihn nur verstehen,diesen Moment und Augenblicke.Deutsche Land ist meine Heimat,obwohl es oft ein Saustall ist… Der Rest ist bekannt. Belogen, betrogen, beschissen,verleugnet,ja so sind die mit uns umgegangen,die aus den Gewissen Kreisen. Abgeschmack auf Widerlich…

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