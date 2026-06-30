Ich will zurück in die Matrix

Bitte gebt mir dieses Mal einfach einen etwas besseren Job, der bis zur Rente hält. Eine zusätzliche Altersvorsorge wäre nicht schlecht, reichlich Homeoffice und mindestens einmal im Jahr sollte ein anständiger Urlaub drin sein – oder zwei oder drei. Dafür will ich auch nie wieder abweichen oder sonst wie unbequem sein.

Ich will wieder dazugehören, zwanglos mit Freunden und Kollegen plaudern können ohne dass es zu Zerwürfnissen kommt. Ich trete ein oder zwei Vereinen bei, wähle zukünftig wieder eine dieser Parteien, die ich früher Systemparteien geschimpft habe. Ab sofort zahle ich wieder Rundfunkgebühren und vertraue den Staatsmedien. Ich mache endlich wieder das, was alle machen und fühle mich gut dabei. Am Wochenende gehen wir mit unseren queeren Freunden zum CSD und danach schauen wir gemeinsam Fußball.

Es wird laut im Stadion. Jemand fasst mich am Arm und fragt, ob er drin war. Der was? Schweißgebadet wache ich auf. Es ist alles in Ordnung. Er war nicht drin und „Deutschland“ ist raus. Endgültig!