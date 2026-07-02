Hol Dir Deinen individuellen und kostenlosen WhatsApp-Benutzernamen

Willst du mir per WhatsApp schreiben? Wir kennen diese Frage. Dann rücken wir unsere Handynummer raus. Wer das künftig einfacher haben möchte, wird jetzt staunen. WhatsApp führt Benutzernamen ein.

WhatsApp ist bequem. Wer mit uns schreiben wollte, braucht unsere Handynummer. Und wer unsere Handynummer hatte, konnte uns nicht nur schreiben, sondern auch anrufen. Für Freunde ist das schön.

WhatsApp führt nun auch Benutzernamen ein. Die neue Funktion wird Schritt für Schritt in den nächsten Monaten freigeschaltet. Aber warten sollte man trotzdem nicht. Wer WhatsApp schon nutzt, kann sich seinen eigenen Namen bereits jetzt reservieren. Das kostet nichts und ist direkt in den WhatsApp-Einstellungen möglich.

Der Lieblingsname ist nur einmal da

Bei WhatsApp gilt jetzt das Hase-und-Igel-Prinzip. Wer schnell ist, kann seinen Lieblingsnamen noch frei vorfinden. Wer zu lange wartet, hat Pech. Jeder Benutzername kann weltweit nur einmal vergeben werden. Wer also „Liebling2000“ haben möchte, sollte jetzt nachsehen. Ist „Liebling2000“ schon weg, dann ist er weg.

Der große Vorteil liegt im Alltag

Deine Handynummer brauchst du neuen Kontakten nicht mehr zu geben. Sag einfach: Mein Benutzername ist Liebling2000. Das ist viel leichter als eine lange Mobilnummer durchzugeben. Keine Zahlendreher, kein mühsames Wiederholen. Ein Name lässt sich auch leichter merken, leichter sagen und leichter in WhatsApp eingeben.

Jetzt schnell in WhatsApp nachsehen

Wer einen einfachen, schönen oder persönlichen Namen will, sollte jetzt handeln. Bei guten Namen ist es wie bei guten Parkplätzen. Man sieht sie kurz, man freut sich, und wenn man zu lange überlegt, steht schon ein anderer drin.

Der Autor dieses Textes hat sich den Benutzernamen Urlaub247 gesichert. Schließlich fühlt sich das Leben in Pension an wie Urlaub rund um die Uhr.