Hitzeflaute treibt Strompreis hoch: Die Energiewende wackelt

Die Hitzewelle legt Schwächen des deutschen Stromsystems offen. Wie t-online berichtet, kletterte der Strompreis in Deutschland am Mittwochabend zeitweise auf 933 Euro pro Megawattstunde. In Belgien wurde demnach sogar ein Allzeitrekord von 1.038 Euro pro Megawattstunde erreicht.

Der Grund ist eine Mischung, die für die deutsche Energiewende besonders unangenehm ist: Hitze treibt die Nachfrage, Wind fehlt, und das System kann vorhandene Reserven nur unzureichend mobilisieren. Experten sprechen von einer Hitzeflaute. Für Verbraucher ist das weniger poetisch. Es bedeutet: Wenn Wetter und Bedarf ungünstig zusammenfallen, wird es teuer.

Genau hier zeigt sich der Unterschied zwischen politischem Wunschbild und technischer Wirklichkeit. Deutschland hat jahrelang so getan, als ließe sich ein Industrieland vor allem mit Parolen, Ausbauzielen und moralischem Druck durch die Energiewende steuern. Doch Strom muss in jeder Stunde verfügbar sein, nicht nur im Jahresmittel auf einem Ministeriumsdiagramm.

Besonders bitter: Laut t-online verweist Energieökonom Andreas Löschel auf rund eine Million private Speicher in deutschen Kellern, die bei solchen Engpässen helfen könnten. Doch sie werden nicht systemdienlich genutzt. Auch intelligente Stromzähler fehlen in der Breite. Während Deutschland über Digitalisierung redet, bleibt das Netz im Ernstfall erstaunlich analog.

Spanien steht im Bericht als Gegenbild da. Dort besitzt jeder Haushalt einen Smart Meter, die Preise blieben deutlich stabiler. Während das deutsche System mit 900 Euro pro Megawattstunde unter Druck geriet, zahlten die Spanier demnach rund 150 Euro. Das ist kein kleiner Unterschied, sondern eine Ohrfeige für die deutsche Energiepolitik.

Der Bürger soll Wärmepumpe, E-Auto, Solardach, Smart Home und neue Tarife akzeptieren. Gleichzeitig schafft es der Staat nicht, die Grundlagen für ein intelligentes, belastbares und bezahlbares Stromsystem rechtzeitig aufzubauen. Das Ergebnis ist ein System, das bei günstiger Wetterlage glänzt und bei Stress plötzlich sehr teuer wird.

Natürlich ist ein einzelner Preissprung noch kein Blackout. Aber er ist ein Warnsignal. Wer Kernkraftwerke abschaltet, fossile Reservekapazitäten verteufelt und gleichzeitig Speicher, Netze und digitale Steuerung verschleppt, baut kein stabiles Energiesystem, sondern eine wetterabhängige Hochpreis-Maschine.

Die Energiewende wird gern als alternativlos verkauft. Der Strommarkt zeigt gerade, was diese Alternativlosigkeit kostet, wenn die Realität nicht mitspielt. Bei Hitze, Flaute und hoher Nachfrage entscheidet nicht die Regierungserklärung, sondern Physik. Und die stellt Deutschland wieder einmal eine ziemlich teure Rechnung.